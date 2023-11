Momento d’oro per Elodie che ora vedrà anche il suo concerto essere trasmesso in tv. La cantante si era esibita sul palco del Mediolanum Forum di Milano lasciando estasiati i fan. Ora le sue performance andranno in onda in chiaro. Scopriamo insieme dove e quando vederla.

Elodie show, il suo concerto viene trasmesso in tv

Tutti pazzi per Elodie. La cantante sta lanciando una hit dietro l’alta, l’ultima è il singolo ‘A fari spenti‘ che ha anticipato l’uscita del mixtape Red Ligh che ha visto per l’occasione una copertina disegnata da Milo Manara. A Maggio di quest’anno, Elodie si è esibita in un concerto al Mediolanum Forum di Assago che ha visto la presenza di diverse special guest. L’evento, a distanza di mesi, sarà ora trasmesso in prima serata venerdì 10 novembre 2023 in chiaro su Tv8 e in contemporanea su Sky e in streaming su Now dalle ore 21.30.

Elodie Show non mostrerà al pubblico da casa solo il concerto. Accanto alle immagini del live, che ha registrato il tutto esaurito, ci sono quelle dell’artista che racconta il suo percorso professionale e i suoi sentimenti. Un altro importante riconoscimento per Elodie dopo la docu-serie ‘Sento ancora la vertigine’, distribuita su Amazon Prime Vide.

Il concerto di Elodie è stato un punto di svolta per gli eventi musicali italiani. Esso infatti è stato trasmesso in diretta live e in esclusiva sul canale Twitch di Amazon Music Italia e su Prime Video. Inoltre è stato il primo Amazon Music Live prodotto in Italia.

Gli ospiti del live

Sono diversi gli ospiti che vedremo in tv e che si sono esibiti sul palco insieme ad Elodie. Ci saranno Elisa che canterà alcune sue hit come ‘Vertigine’ e ‘Together’, BigMama con ‘American Woman’, Stash con ‘Pensare Male‘, Joan Thiele (Proiettili), Rkomi (‘La Coda del Diavolo’) e Paola & Chiara. Elodie, dopo il successo del Forum di Assiago, ha aggiunto nuove date al suo tour nei palazzetti.