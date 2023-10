Dopo “Fari spenti” arriva “Red Light“: 7 brani inediti che Elodie ha racchiuso in un clubtape da dancefloor pensato per far ballare tutti i suoi fan!

Elodie, esce “Red Light”: il nuovo album clubtape con la copertina di Milo Manara

Il nuovo progetto discografico di Elodie nasce dalla passione per la notte e la pista da ballo. “Red Light” si presenta così sin dalla cover. Una Elodie “desnuda” disegnata dalla mano di Milo Manara che ha reinterpretato la copertina dell’ultimo singolo “Fari Spenti” in cui la cantante di Amici si è fatta immortalare come Madre Natura. Un nudo che ha fatto indignare ancora una volta gli invidiosi e i repressi a tal punto da gridare allo scandalo. Che poi parlare di scandalo nel 2023 fa davvero sorridere e tanto. Proprio la cantante ha replicato alle tante polemiche chiarendo: “c’era bisogno di scoprirsi? Sì. Possiamo esprimerci a partire da una sessualità che tutti abbiamo. Basta con questa storia del nudo della donna che dev’essere per forza scandalo“.

Red Light non è un “album” e non chiamatelo tale. La cantante romana precisa: “è un clubtape” composto da 7 canzoni che faranno ballare tutti. I fan e i meno fan. Per l’uscita del disco anche un regalo speciale: la copertina curata e disegnata da Milo Manara, il fumettista e maestro del nudo che per l’occasione ha rivisitato la cover dell’ultimo singolo della cantante. “La foto che ha fatto tanto scandalo il maestro l’ha resa arte. Ha tolto la mano dai genitali e l’ha disegnata a pugno, come gesto di forza. Il corpo è mio, il nostro corpo è manifesto ed è politica. Sono una donna libera, che ha una voce in questo momento storico. E fare questo è mio dovere” – ha dichiarato la cantante in conferenza stampa precisando a gran voce – “non è giusto che io abbia paura, che le donne abbiano paura. Sono secoli che facciamo passi indietro o che dobbiamo le capire fragilità uomo. Io c’ho i coglioni pieni”.

Red Light, la tracklist del nuovo album di Elodie

Il nuovo cluptabe “Red Light” di Elodie è composto da 7 brani inediti. La prima è già resa nota: si tratta di “Fari Spenti“, il singolo che ha visto la cantante ri-collaborare con Elisa. Poi nella tracklist del tape ci sono: Glamour in cui ironizza sulla esclusività della moda, “Elle” dedicata alla comunità LGBTQ+ ma anche alle donne. “Un pezzo manifesto. La gente deve imparare a rispettare il diverso. In questo momento c’è messaggio preciso rivolto ad alcune categorie di esseri umani. Io sono incazzata, arrabbiata, dispiaciuta” – ha anticipato la cantante. Ad accompagnare il disco anche sette video visual in cui la cantante gioca con se stessa.

L’idea di un clubtape è nata dopo il primo sold out al Forum di Assago come ha rivelato la cantante: ”

È nato dopo il concerto al Forum. Ho riguardato lo show e ho notato che mancava qualcosa, non ero pienamente soddisfatta. Mi mancava un po’ di cattiveria, di club, di mondo che mi ha cresciuta prima di fare la cantante.

Il disco sarà presentato dal vivo nei prossimi concerti della cantante in programma da novembre prossimo a Milano, Roma e Firenze. “Avevo bisogno di spingere un po’. Vorrei che la gente che viene al mio concerto andasse a casa stanca, stremata. L’immagine è molto importante, è come la moda, è forte tanto quanto il messaggio delle canzoni. Mi piace l’idea di potermi esprimere a 360 e giocare. Sono una bambina cresciuta, mi sembra che siamo sempre molto rigidi rispetto a una scelta libera” – ha detto Elodie che non ha alcuna intenzione di scendere in politica – “c’ho la terza media. Serve gente che sa quello che fa“.

Ecco la tracklist di RED LIGHT in uscita da venerdì 6 ottobre 2023 su tutte le piattaforme:

Red Light Glamour Elle Euphoria Ascendente Lontano da qui A Fari Spenti