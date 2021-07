Elodie non si ferma. Dopo la partecipazione a Celebrity Hunted con Myss Keta e le voci che la vorrebbero come nuova presentatrice de Le Iene(a proposito confermiamo tali voci), si affaccerà al mondo cinematografico da attrice protagonista nel film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa.

La musica, però, resta al centro dei pensieri di Elodie che pochi giorni fa era a lavoro sul nuovo album. Pian piano tutto prende forma, ha scritto su Instagram la cantante che ha annunciato l’uscita di un singolo a settembre. In studio con lei c’erano: Elisa Toffoli, Federica Abbate, Dardust, Mahmood, Davide Petrella e anche il compagno Marracash.

Elodie attrice in “Ti Mangio il Cuore”, il racconto di una Puglia nascosta

Si tratta di un film carico di sentimenti contrastanti e secondo il regista, Pippo Mezzapesa, Elodie è perfetta perché incarna crudezza e bellezza. “Ti mangio il cuore”, il film, ha origine dal romanzo inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Il titolo, per chi non avesse letto il libro, può trarre in inganno e far pensare ad una storia d’amore. Invece, la trama gira intorno alla violenza e agli affari della criminalità organizzata pugliese.

Nello specifico, il racconto attraversa la Puglia meno conosciuta e meno pubblicizzata eppure nelle terre che vanno dal Gargano e proseguono fino a Cerignola governano le famiglie della Società Foggiana e i cosiddetti Montanari del Promontorio. In questo contesto, verrà calata Elodie che ha un forte legame con la Puglia e che, nel suo percorso personale, ha avuto esperienze forti. Sarà in grado, perciò, di non deludere le aspettative che da ottobre aumenteranno. In quel mese, inizieranno le riprese del film.

Cinema e Musica: unione pazzesca

Il mondo del cinema, negli ultimi anni, ha pescato molto dal mondo della musica e per questo motivo la scelta di affidare un ruolo importante ad Elodie si inserisce in un settore, quello dello spettacolo, in cambiamento costante.

Oggi, sembra non importare quale sia la professione iniziale ma quanto la personalità degli artisti rispecchi il lavoro che si vuole mettere in scena. Ecco, perchè Elodie a cui non mancano talento e dedizione, è in grado di poter fare tutto.