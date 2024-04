Elodie arriva a sorpresa a Viva Rai2! di Fiorello. La cantante si improvvisa vocalist con lo showman siciliano, Biggio e Casciari facendo divertire il pubblico accorso per la puntata del mattin show di Rai2.

Elodie da Fiorello a Viva Rai2: “discoteca alle 8 del mattino”

“Solo a Viva Rai2 la discoteca alle 8 del mattino. Incredibile!” dice Fiorello con Elodie nell’inedito ruolo di vocalist. “Tutto improvvisato” – sottolinea lo showman siciliano con Biggio estasiato “abbiamo fatto festa con Elodie!”. Una visita del tutto inaspettata quella della cantante di “Red Light” che ha poi duettato con Fiorello sulle note di “Arrivederci” di Lucio Battisti.

Un momento che, manco a dirlo, ha confermato ancora una volta il talento e la versatilità di una delle voci più belle ed interessanti dell’attuale panorama musicale italiano. La canzone di Battisti «ringraziamo Elodie che oggi ci ha fatto questa sorpresa meravigliosa. Grazie davvero!» – ha detto Fiore con la cantante che ha replicato – «è stato davvero bello!» Il duetto è diventato nel giro di poche ore virale sui social! Ecco un estratto per voi!

Elodie, i prossimi impegni in tv in attesa del nuovo album

Il passaggio di Elodie a Viva Rai2 di Fiorello è arrivato a poche ore dal ritorno in tv della cantante che sarà tra gli ospiti di “Viva la danza”, lo show di Roberto Bolle in onda lunedì 29 aprile 2024 in prima serata su Rai1. L’Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York ha anticipato che si esibirà sulle note di alcuni dei brani più energici e di maggior successo della cantante.

Intanto la cantante è impegnata nella preparazione del nuovo album di inediti, ma voci di corridoio parlando di un duetto in arrivo proprio per l’estate 2024 con Tiziano Ferro.

Elodie e Andrea Iannone: ma quale crisi? I due sempre più innamorati!

Intanto prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Le indiscrezioni di una crisi tra i due sono state smentite dai diretti interessati con tanto di foto pubblicate sui social e un inaspettato anello comparso al dito della cantante. Un amore che la stessa cantante ha celebrato con un bellissimo post scrivendo:

«Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo».