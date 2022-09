Si chiama “Proiettili“, il nuovo singolo di Elodie brano portante della colonna sonora del primo film da attrice “Ti mangio il cuore“. Dopo un’estate trascorsa ai vertici delle classifiche con i brani “Bagno a mezzanotte” e “Tribale“, la cantante è pronta a lanciare un nuovo brano che porta la firma di Elisa.

Elodie: dopo “Tribale” pronta a colpire al cuore con “Proiettili”

Sarà “Proiettili“, il nuovo singolo di Elodie in uscita da venerdì 16 settembre su tutte le piattaforme streaming e digitali. Un ritorno col botto per la cantante che nel brano collabora con Joan Thiele, produttrice e co-autrice con Emanuele Triglia. Non solo, a scrivere il testo c’è anche lo zampino di Elisa e della stessa interprete che punta molto su questo brano, colonna sonora portante del suo primo film come attrice “Ti mangio il cuore”.

Dopo aver conquistato le classifiche e le radio, la cantante è pronta a confrontarsi anche con i botteghini visto che “Ti mangio il cuore”, film diretto da Pippo Mezzapesa presentato nella sezione “Orizzonti” durante la 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è in uscita venerdì 22 settembre.

Per tutti i fan e i collezionisti segnaliamo che il brano inedito “Proiettili” sarà disponibile in vendita dal 23 settembre in una speciale versione vinile con il poster del film autografato dalla cantante.

Elodie debutta come attrice in “Ti mangio il cuore”

La carriera di Elodie prosegue alla grande. Dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi la giovante interprete ne ha fatta di strada conquistandosi, anno dopo, un posto di tutto rispetto nel mondo della musica. Ora però il suo mondo interiore va ben oltre e la conferma arriva dal primo ruolo di attrice nel film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa. Un ruolo importante quello della cantante che interpreta Marilena, la prima donna pentita della mafia foggiana. Un personaggio difficile, ma che calza a pennello dell’interprete che, oltre a dare sfoggio della sua bellezza, ha saputo con il suo volto bucare la macchina da presa.

La sua Marilena è il filo narrante di tutta la pellicola, presente anche quando è assente in video. Una donna forte che ha il coraggio di cambiare strada per se e per il futuro dei suoi figli. Un ruolo che ha raccontato così al Corriere della Sera:

Ci sono figure femminili con un vissuto complesso che non hanno la libertà di scegliere e se fanno una scelta sbagliata poi è difficile rimediare, anche perché i loro uomini hanno un forte senso del possesso. Da donna libera e indipendente quale sono penso a donne in situazioni simili, immagino che sarebbe potuto accadere anche a me… E mi è piaciuto interpretare il punto di vista di una donna facilmente giudicabile.