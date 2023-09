Si riaccendono “fari spenti” sulla voce e sul percorso musicale di Elodie con il nuovo singolo! La popstar made in Italy è pronta a ri-conquistare il mondo della musica con un brano forte ed ipnotico scritto da Elisa.

Elodie, Fari Spenti: un singolo ipnotico destinato a brillare a lungo

E’ uscito in tutte le radio e piattaforme musicali il nuovo singolo di Elodie dal titolo “Fari spenti“. Il brano, scritto ancora una volta da Elisa, conferma la proficua collaborazione tra le due artiste dopo i grandissimi successi di “Bagno a mezzanotte” e “Proiettili“, colonna sonora del film “Ti mangio il cuore” presentato al Festival del Cinema di Venezia e vincitore del David di Donatello. Un anno magico per Elodie che si è imposta nel panorama musicale italiano come cantante, ma anche come attrice grazie al successo del suo primo film “Ti mangio il cuore” diretta da Pippo Mezzapesa. Il 2023 ha segnato anche il ritorno della cantante al Festival di Sanremo con “Due“, brano multiplatino che ha conquistato critica e pubblico e il suo debutto al Forum di Assago con il primo concerto sold-out trasmesso in contemporanea sulla piattaforma di Prime Video.

Un successo inarrestabile per Elodie che con “Fari spenti” si conferma tra i talenti più forti degli ultimi anni della musica italiana. Un talento che ha tutte le carte in regola per fare il grande salto nel mercato internazionale. E’ tra le poche cantanti italiane in grado di reinventarsi ogni volta proponendo sempre sound differenti. “Fari spenti”, brano scritto da Elisa con la collaborazione di Marz & Zef, coautori e produttori del pezzo, viene descritto così dalla cantante: “è una dance ipnotica, un suono che cercavo da tempo“.

E’ l’inizio di una nuova era musicale per Elodie che con “Fari spenti” mette il primo importante mattoncino. Il brano, infatti, simboleggia una rinascita artistica e personale, l’inizio di un nuovo capitolo dopo un periodo buio e difficile. L’estate è ormai finita, settembre è arrivato cambiando l’umore e facendosi portatore di novità che risuonano nella testa. Un brano dance ipnotico che fotografa lo stato d’animo dopo la fine di un amore a cavallo tra l’estate e l’autunno.

Elodie Show 2023, i concerti in programma

Il nuovo singolo anticipa i concerti live della cantante “Elodie Show 2023” in programma:

venerdì 17 e sabato 18 novembre al Palapartenope di Napoli;

lunedì 20 e martedì 21 novembre al Mediolanum Forum a Milano;

sabato 25 (sold out) e domenica 26 novembre al Palazzo dello Sport a Roma;

martedì 5 dicembre al Mandela Forum a Firenze.

Fari Spenti di Elodie, il testo e il video del nuovo singolo

Il cuore si muove

Non cerca ragione

La mente s’illude

E cambia le cose

Settembre e sono più dolci le onde

La luce riflessa sul mare

Settembre ti cambia l’umore

E sento ancora addosso le tue ma-

E sento ancora addosso le tue mani

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Vite fragili come origami

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Non sono una delle

Tue donne deluse

Settembre nessuno ti serba rancore

Nella stanza un beat che rimbalza

Il sex appeal si mastica

Roulette russa, pelle che scotta

L’aria si fa elettrica

Occhi chiusi, tutto che gira

La tua bocca luccica

Luce brilla nella pupilla

Il tuo sguardo domina

E sento ancora addosso le tue mani

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Vite fragili come origami

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Settembre di te cosa mi rimane?

Perché sono ancora nostre

Le nostre promesse mai rese?

E sento ancora addosso le tue mani

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Vite fragili come origami

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Nella stanza un beat che rimbalza

Il sex appeal si mastica

Roulette russa, pelle che scotta

L’aria si fa elettrica

Occhi chiusi, tutto che gira

La tua bocca luccica

Luce brilla nella pupilla

Il tuo sguardo domina

Notte densa, manto di stelle

La tua mente criptica

La mia gamba dondola

La mia gamba dondola