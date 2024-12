Tra i 30 cantanti ammessi alla gara dei Big di Sanremo 2025, Elodie torna a raccontarsi in un’intervista senza filtri, che tra le grande novità ne anticipa l’uscita della nuova canzone sanremese.

Elodie è nella rosa dei Big di Sanremo 2025

Per il prossimo Festival della Canzone italiana, trasmesso a partire dal prossimo febbraio 2025 sulle reti TV e streaming della Rai e sotto la direzione artistica di Carlo Conti, Elodie riscalda il suo vocale-tract, preparandosi a concorrere con Dimenticarsi alle 7. Un pezzo che fonde le vibes distintive della musica elettronica ai lyrics di un testo tradizionale. E, in occasione della nuova intervista concessa al Corriere, l’ex allieva di Amici torna a raccontarsi come donna e artista, senza lesinare dichiarazioni sul Festival della Canzone, dove è attesa per un suo ritorno al Teatro Ariston.

«Mi sembrava che le canzoni che cantavo fossero un po’ dietro rispetto al mio approccio alla vita -fa sapere Elodie sulla vena musicale espressa nel brano sanremese-, abbiamo tentato di riallineare il tutto anche dal punto di vista della sonorità. Vorrei riappropriarmi di quello che ho fatto in passato, tante cose le avevo rifiutate e messe nel cassetto”.

L’omaggio della “nuova Mia Martini”, ad Amici di Maria De Filippi

L’intento alla base dell’opera pensata per Sanremo 2025, da parte dell’intervistata, vorrebbe essere l’omaggio al tempo presente, ad un percorso fatto in salita, per il futuro di un sogno: “dare dignità a ciò che è stato fatto ad Amici, al primo Sanremo. Raccontare quel percorso e aggiungere qualcosa di nuovo“. Insomma, l’ex ugola di Amici si dice fiera delle radici artistiche ben piantate al talent show più amato in Italia, che è condotto e prodotto da Maria De Filippi.

Al di là della popolarità e il successo nell’industria della musica, raggiunti con il debutto ad Amici, all’epoca della partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017, la cantante si sentiva snaturata, appesantita, nel suo essere artista. Complice, il peso della grande aspettativa generale che su di sé percepiva all’età dei 25 anni, che l’avrebbe idealizzata come “una nuova Mia Martini”: “e io volevo essere leggera e felice, volevo ballare”, spiega.

I buoni propositi del 2025

Tra le dichiarazioni rilasciate dopo la conferma tra i Big del Festival a “Sarà Sanremo”, non manca neanche un commento sul cast festivaliero, incluso il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025: “Mi piace, è trasversale. Carlo Conti mi piace, controlla tutto. Carlo mi aveva scelto per il mio primo Sanremo, quindi lo ringrazio ogni volta che ci vediamo”, aggiunge l’artista.

E intanto, nell’avvento del Festival, le sorprese di Elodie non finiscono. La talentuosa cantante scoperta ad Amici si sta preparando anche per il ritorno ai live nel 2025, in particolare per un tour negli stadi. L’8 giugno 2025 a San Siro e il 12 dello stesso mese sarà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. «Quello negli stadi sarà uno show diviso in quattro momenti in cui mi voglio vivisezionare e capire di cosa sono fatta – aggiunge – nella preview del 2025 in divenire, che tra i buoni propositi le riserva il ritorno alla musica live. Sì, è un azzardo ma tutta la mia carriera lo è. Se non sarà sold out pazienza».