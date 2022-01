Il fascino di Elisa Scheffler, showgirl e giornalista italiana di origine tedesca, porta i telespettatori alla scoperta di Milano, indiscussa capitale italiana della Moda e città sempre al passo con i tempi. Lo fa in uno dei programmi più trendy e di successo della rete ammiraglia Rai dal titolo: “Top – Tutto Quanto fa Tendenza”, in onda su Raiuno ogni sabato in seconda serata.

Elisa Scheffler inviata di “Top – Tutto quanto fa tendenza” in onda su Rai1

Icona social da migliaia di follower, Elisa Scheffler veste i panni di inviata sul campo, nel programma di Raiuno “Top – Tutto Quanto fa Tendenza”, rotocalco di moda e costume in onda in seconda serata sulla prima rete nazionale della Tv di Stato. Ogni settimana la bellissima Elisa ci porta alla scoperta della bellezza e dell’eccellenza italiana, che trovano la loro casa nel capoluogo lombardo.

Un viaggio alla scoperta di Milano e delle sue eccellenze

Quello di Elisa è un viaggio tra le bellezze di Milano, un modo quasi unico per per raccontare le sue esperienze in giro per la città meneghina: un tour tra mostre d’arte, sport, grandi eventi della moda, senza dimenticare le ultime tendenze nel settore dell’abbigliamento, in quello degli accessori e in quello dell’artigianato.

Elisa Scheffler: da modella a personaggio tv

Elisa Scheffler, che ha alle spalle un passato da modella, è stata giudice musicale nelle ultime tre edizioni di All Together Now, programma in onda su Canale 5 in prima serata e condotto da Michelle Hunziker. La sua presenza a “Top – Tutto Quanto fa Tendenza” arricchisce senz’altro un format televisivo già ben avviato.

In tv, la bellissima Elisa Scheffler, è stata anche il volto di Milan Channel, canale televisivo tematico, proprietà dell’AC Milan. Per due anni inoltre, è stata al fianco di Antonio Albanese a “Che tempo che fa” e presenza fissa di molti altri programmi televisivi in onda su varie reti nazionali.