Modella, showgirl, influencer, giornalista, conduttrice e opinionista tv, Elisa Scheffler ogni sabato con il programma “Top – Tutto quanto fa tendenza” ci accompagna alla scoperta di icone della nostra storia. Nata a Castiglione delle Stiviere (Mantova) nutre una grande passione per la fotografia, il cinema e i viaggi. Inizialmente si dedica agli studi per poi dedicarsi effettivamente e pienamente alla carriera televisiva. Alla vigilia di una puntata di “Top – Tutto quanto fa tendenza”, che ci racconterà una grande icona italiana come Raffaella Carrà, noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Elisa Scheffler, che ci ha raccontato qualche anticipazione sulle prossime puntate del programma e qualche novità in merito alla sua carriera. In vista di Sanremo 2023 abbiamo chiesto ad Elisa cosa pensa delle co-conduttrici e quale cantante la incuriosisce.

Elisa Scheffler, intervista all’inviata di “Top – Tutto quanto fa tendenza”

Elisa sei tornata in onda con “Top – Tutto quanto fa tendenza”, che dalla seconda serata di Rai 1 è passato al sabato pomeriggio di Rai 2.

“Sì, abbiamo traslocato e adesso sono molte puntate in più rispetto a prima. Poi ogni tanto, un cambiamento ci sta bene”.

Alla puntata di Sabato 14 gennaio ci sarà un servizio sulla grande Raffaella Carrà: cosa puoi anticiparci?

“Domani andrà in onda un servizio che abbiamo registrato a Torino al museo della radio e della tv. Lì ci sono tante cose belle e tra tutte, oltre a microfoni e tv, c’è anche un bellissimo vestito di Raffaella. Per realizzare i miei servizi vado sempre nei luoghi dove c’è un legame con il personaggio che racconto. Questo rende tutto più magico nella narrazione. Per quanto riguarda nello specifico la puntata di domani, la Carrà è un’icona per eccellenza e vi aspetto alle 14:45 circa. Se non riuscite potete rivederci comodamente su Rai Play”.

Cosa vedremo nelle prossime settimane? Per Sanremo è prevista una puntata speciale dedicata al Festival? Visto che ci siamo: un cantante che ti incuriosisce al Festival?

“Nelle prossime settimane, andranno in onda ogni settimana nuovi servizi. Vi racconterò di icone come Totò, Pravo e molti altri celebri personaggi. Non sono previste puntate speciali al momento”.

“Tra i cantanti della nuova guardia Madame, nonostante le critiche che la stanno mettendo in cattiva luce su questioni private. A me piace e vorrei sentirla cantare. Sono curiosa di sentire anche Mister Rain. Penso che possa ottenere un buon risultato”.

Sogni un giorno di calcare quel palco? Cosa pensi della scelta ricaduta su Chiara Ferragni e Francesca Fagnani come co-conduttrici?

“Possono fare bene tutti insieme anche se personalmente, nonostante io ami i personaggi poliedrici, mi piace di più l’idea che co-presenti Sanremo una presentatrice/giornalista e non chi fa altro, come è già successo anche in passato. Dato che non ci si improvvisa facilmente presentatori e il Festival è sempre prestigioso, mi piacerebbe dare maggiore spazio a chi lo fa di mestiere. Sicuramente Sanremo è un palco importante, che fa parte della storia italiana e farebbe gola a molti”.

In passato sei stata tentatrice a Temptation Island, prenderesti in considerazione la partecipazione a un nuovo reality tipo Isola dei famosi, GFVIP o Pechino Express?

“Ho già partecipato ad un reality. Valuterei altre proposte e se dovessi farne un altro dandoti una risposta adesso che ti sto rispondendo da Capo Verde, ti direi in primis Pechino express, data la mia grande passione per i viaggi”.

Facciamo un gioco, che ironicamente chiamo “Facciamo le scarpe a qualcuno”. Un programma che ruberesti, simpaticamente, a qualche tuo collega? Cosa ti piacerebbe condurre? Un programma del passato invece?

“Nella vita, in generale, non mi piace fare le scarpe al prossimo. Simpaticamente, ti direi un programma di lifestyle, costume o viaggi…senza fare nomi che poi…scripta manent…come dicevano i latini”.

Progetti futuri?

“Sto uscendo con il mio libro edito da Bietti edizioni. E’ un testo scritto in una chiave ironica e un po’ sensuale, che troverete in libreria tra un paio di mesi. La prossima volta se vuoi ne parliamo!”.