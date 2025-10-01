Elisa Isoardi torna su Rai 1 con “Bar Centrale” nuovo programma in onda da sabato 4 ottobre alle 14.00 dopo il Tg1. Il il format, prodotto da Stand By Me, ci condurrà alla scoperta della provincia italiana attraverso storie, personaggi e molto altro. evocando l’atmosfera calda e familiare dei bar di paese, simbolo di incontri, chiacchiere e momenti di vita quotidiana. Noi di SuperGuidaTv, presenti alla conferenza stampa di questa mattina Roma abbiamo intervistato Elisa Isoardi. Ecco cosa ci ha raccontato la conduttrice.

Intervista a Elisa Isoardi conduttrice di “Bar Centrale” su Rai 1

Elisa con quale spirito di approccio a questa nuova avventura?

“Così, come mi vedi, in modo sereno, allegro, responsabile e quindi siamo felici di ripartire tra pochissimo, sabato per l’appunto. Poi sono sicura perché abbiamo questa compagnia di giro molto bella, molto importante, molto ricca che ci porterà tantissimi mondi da affrontare e quindi sono molto felice per questo. Il mio ritorno in studio che poi è un ritorno, diciamo, già visto perché un po’ di anni fa condicevo Effetto Sabato, non so se vi ricordate, che era il mio primo programma in diretta, sempre a quell’orario e quindi vediamo anche com’è cambiato il pubblico. Noi speriamo di fare un buon lavoro, vogliamo portare a casa un lavoro fatto bene, dignitoso, a testa alta, quindi cerchiamo di darvi le notizie positive. Lo dicevo prima, lo spirito di emulazione deve partire anche rispetto ad una notizia positiva, quindi non soltanto le negative. Più noi spargiamo il bello e più il bello ci ritorna”.

Ti sei descritta come una ragazza di provincia, che ricordo hai del bar del tuo paese?

“Intanto il mio paese è Caraglio, io sono, diciamo, fatto tra Monterosso-Grana e Caraglio, li voglio nominare perché comunque la provincia per me è importantissima, vuol dire piedi per terra, mia madre mi diceva sempre non bisogna mai staccare i piedi da terra, ma perché sono le uniche cose che ti rendono solide, no? E il bar è una delle istituzioni del paese, no? E quindi quando si va al bar si ritrova anche un po’ per se stessi. La prima cosa che faccio quando vado a casa è proprio quella di passare al mio bar, sentire le notizie, perché il bar poi ti dà le notizie. Che cosa è successo nel paese durante la mia mancanza? E allora ti dà il bollettino del paese e tu sai tutto di tutti, quindi noi vogliamo fare questo e questo è l’aneddoto che posso dire, che quando vado al bar prendo io le notizie dal bar e così mi aggiorno su tutto. Ed è anche un modo bello per abbracciare le persone, no? Che poi non vedi nella realtà quotidiana”.

Ci saranno dei commentatori, degli opinionisti noti in studio?

“Eh certo, noi abbiamo voluto con tutte le nostre forze portare mondi diversi, personaggi diversi. Serena Bortone porta il suo mondo, è una ragazza meravigliosa, abbiamo una fiducia immensa l’una dell’altra, è un rapporto che si è costruito durante gli anni, perché se voi ricordate, lei mi ospitava nel suo programma televisivo e quindi adesso vedete il mondo gira, la ruota gira e anche questo vuol dire essere colleghe, vuol dire essere amiche e instaurare un rapporto di amicizia, quindi sono felicissima che lei ritorni e che lo faccia con me. Poi c’è Davide Rondoni che è un poeta, ma vi sorprenderà perché Davide ha un’ironia particolarissima e quindi vi sorprenderà, sorprenderà a tutti e cercheremo di tirare fuori questo aspetto positivo e bello di lui e loro due saranno veramente i cardini di questo dibattito e dei dibattiti in generale. Poi abbiamo Rosanna Lambertucci, non ha bisogno di presentazione, ci ha accompagnato per tantissimi anni la domenica e ritorna con noi perché comunque lei ci dà una visione rispetto al mondo e anche alle persone che stanno a casa e il nostro pubblico, le signore”.

Dal food al beverage: il caffè è la nostra bevanda simbolo. Diventerai la regina del beverage?. “Allora, il caffè è sinonimo di bar, è un sostantivo poi alla fine perché col caffè noi possiamo capire anche che carattere ha una persona, io dico tu che caffè prendi? Io per esempio sono un espresso senza zucchero, quindi dritto, senza tanti fronzoli, dritto che arriva, quello napoletano, mi piace quello strong, comunque qua il fatto non è di passare dal food al beverage ma è di passare dal prodotto alle persone perché il focus è il bar centrale e quindi passiamo dal territorio presentato attraverso il prodotto al territorio presentato attraverso le storie e le persone”. Qualche personaggio famoso ti piacerebbe trovare in un bar? Magari Stefano De Martino? “Lui è anche della provincia di Napoli, magari andremo al bar di Torre Annunziata, lui passerà lì, saremmo felici di ospitarlo”. In merito al target delle signore a casa che guardano il programma, ti sei fatta dare anche una mano, un consiglio da tua mamma? “Certo, assolutamente anche perché lei guarda la televisione e quindi è il nostro pubblico, fa parte del nostro pubblico, diciamo, mia mamma ha 67 anni, e una donna può anche avere, giustamente, il modo di poter scegliere. Questa è una grande mano, la mamma è il pubblico, quindi è giusto che scelga anche lei”. Come è cambiata Elisa come donna, come professionista dagli esordi? “Tanto, io devo dire grazie, allora quando qualcuno mi fa un complimento io dico grazie alla Rai perché se io sono così è perché comunque ho fatto un percorso in Rai, sono stata fortunata e sono fortunata perché ho iniziato quando avevo 22 anni, adesso ne ho 42 e devo dire che c’è stato un percorso di crescita, quindi chi ha avuto la fortuna come me di poter fare un percorso di crescita poi può veramente avere un bel bagaglio personale. Sì, sono cambiata tanto perché sono maturata e sono cresciuta con la Rai, ero una bimba, era anche il mio primo vero lavoro, quindi dall’ansia alla consapevolezza, però l’ansia c’è sempre che quella è positiva ed è sana e quindi sì, sono felice anche di essere cambiata, ho fatto un bel percorso con me stessa, sono serena. Come donna lo dovete dire voi, ma io cosa posso dire, come donna sono cambiata, sono cresciuta, forse quello sì ed è quello che ti dà Rai e quello che ti dà il lavoro se tu riesci a farlo in modo costruttivo” Sei più sicura di te? “Questo non lo so, lo vediamo poi il 4 ottobre. Interiormente sì, un po’ matura”. Sicuramente in questo percorso Ballando con le stelle ha segnato però una rinascita per te? “Ballando è stato davvero il programma che mi ha dato tanto e forse di più di tutti perché inaspettato, perché comunque quando tu fai ballando non sai che cos’hai dentro e Milly è talmente brava che riesce a tirartelo fuori, soprattutto quello che diciamo fa parte della sfera della femminilità, delle emozioni più diciamo recondite, che magari non hai mai buttato fuori e che vuoi buttare fuori, finalmente hai il coraggio di farlo e quindi ti lascia questo Ballando, ti lascia anche un grande coraggio e un grandissimo ricordo nonostante tutte le ossa rotte”.