Elisa duetta a sorpresa con i Coldplay allo Stadio San Siro di Milano sulle note di “Eppure sentire (un senso di te)”. Durante l’ultima tappa del Music of The Spheres – World Tour, Chris Martin chiama sul palco la cantautrice per un duetto magico.

Elisa e Coldplay a Milano: il video di Eppure Sentire

I Coldplay hanno salutato l’Italia nel migliore dei modi con un emozionante duetto con Elisa sulle note di “Eppure sentire (un senso di te)“. Durante la quarta ed ultima tappa del Music of The Spheres – World Tour in programma allo Stadio San Siro di Milano, Chris Martin ha voluto omaggiare ancora una volta l’Italia. Così dopo aver emozionato lo Stadio Diego Armando Maradona sulle note di “Napul è” di Pino Daniele, la band britannica è approdata allo Stadio San Siro per 4 live sold out. Dopo aver cantato “O mia bela madunina” e aver condiviso il palcoscenico con Zucchero duettando sulle note di “Diamante” e “Hey Man”, per il quarto ed ultimo live hanno scelto di omaggiare una delle cantautrici più amate della scena musicale italiana.

Sul palcoscenico dello Stadio San Siro, infatti, Chris Martin dei Coldplay ha chiamato Elisa. Dopo un breve interludio, il frontman della band si è spostato dal palco centrale a uno laterale sorprendendo i fan con un annuncio in lingua italiana: “per questa canzone mi serve una cantante italiana, io purtroppo non sono in grado, pur avendolo cercato di imparare”. A sorpresa arriva la cantautrice di Monfalcone visibilmente emozionate nel condividere il palcoscenico con un mito della musica mondiale. I due si sono così “uniti” regalando ai 60mila spettatori dello Stadio San Siro di Milano un momento magico e destinato a restare nella storia. Chris Martin, infatti, ha accompagnato al pianoforte la cantante italiana sulle note di “Eppure sentire (un senso di te)”, singolo del 2007.

Ecco il video del duetto tra Elisa e i Coldplay a Milano: