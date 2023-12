“Elisa – Buon Natale anche a te”, una serata speciale all’insegna della grande musica con la cantante Elisa, quella in programma per Domenica 24 dicembre in prima serata in onda su Canale 5, durante la sera della Vigilia di Natale. La regia dello show musicale è affidata a Luigi Antonini e la produzione del programma a FriendsTV.

Elisa – Buon Natale anche a te: quanto in tv il concerto

Domenica 24 dicembre, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, andrà in onda “Elisa – Buon Natale anche a te”, uno show-evento all’insegna della grande musica con protagonista la cantante Elisa.

Una serata speciale quelle che avremo modo di vedere la sera della Vigilia di Natale, una serata ricca di sorprese in cui la cantante Elisa regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti e di grandi emozioni con i suoi grandi successi musicali e tanti brani della tradizione natalizia. Il concerto andrà in onda anche su Mediaset Infinity.

Ospiti sul palco di Elisa – Buon Natale anche a te

Ospiti con lei sul palco del Mediolanum Forum di Assago straordinari nomi della musica e dello spettacolo.

Dopo il trionfo a suon di sold-out dei concerti portati nei teatri durante lo scorso dicembre (“An Intimate Night”) e le due date andate esaurite in poche settimane e che hanno avuto luogo all’Arena di Verona a giugno scorso (“An Intimate Night in Arena”), la cantante Elisa porterà la sua musica nella prestigiosa e magica dimensione del Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, per una serata evento un’oca nel suo genere, dimostrando ancora una volta la versatilità di uno spettacolo che regalerà grandi momenti di musica grazie ai brani dell’artista e dove non mancheranno momenti emozionanti.

L’iniziativa sposata dal concerto

Da sempre attenta all’ambiente, Elisa, nel corso della serata evento, sosterrà insieme a Legambiente l’importante iniziativa “Music for the Planet” per piantare nuovi alberi, rigenerare i territori e contrastare la crisi climatica nell’ambito del progetto europeo Life Terra.