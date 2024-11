Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024 sono imminenti, con l’Election Day fissato per martedì 5 novembre. In questa guida, forniremo tutte le informazioni necessarie su date, orari e modalità per seguire l’evento in diretta televisiva dall’Italia.

Quando si vota: la data delle elezioni americane 2024

Negli Stati Uniti, le elezioni presidenziali si tengono tradizionalmente il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre. Per il 2024, questa data cade il 5 novembre. In questa giornata, gli elettori americani sceglieranno il prossimo presidente, con una sfida principale tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump.

Orari di chiusura dei seggi e fusi orari

Gli Stati Uniti coprono diversi fusi orari, il che significa che i seggi elettorali chiudono in orari differenti a seconda dello Stato. Ecco una panoramica degli orari di chiusura dei seggi (ora locale) e l’equivalente in ora italiana:

Indiana e Kentucky : chiusura alle 18:00 locali (mezzanotte in Italia).

: chiusura alle 18:00 locali (mezzanotte in Italia). Florida, Georgia, South Carolina, Vermont e Virginia : chiusura alle 19:00 locali (01:00 in Italia).

: chiusura alle 19:00 locali (01:00 in Italia). Pennsylvania e Michigan : chiusura alle 20:00 locali (02:00 in Italia).

: chiusura alle 20:00 locali (02:00 in Italia). Alaska: chiusura alle 20:00 locali (05:00 in Italia).

Come seguire le elezioni americane 2024 in TV e streaming dall’Italia

Per gli spettatori italiani interessati a seguire in diretta le elezioni presidenziali USA 2024, diverse emittenti offriranno una copertura completa dell’evento.

Programmazione Rai

Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 offriranno una copertura continua, a partire dalle 23:40 su Rai 1 con un’edizione speciale di Porta a Porta, in collaborazione con il Tg1, che durerà fino alle 6:30 del mattino. La programmazione dedicata proseguirà poi su Rai 1 con uno Speciale Tg1 dalle 6:30 alle 9:50, seguito da uno Speciale Tg2 dalle 10:00 a mezzogiorno e nuovamente dallo Speciale Tg1 dalle 14:00 alle 15:00. Su Rai 3, invece, sono previste tre edizioni speciali del Tg3: la prima dalle 00:00 alle 7:00 del 6 novembre, la seconda dalle 12:25 alle 12:55 e la terza dalle 14:50 alle 16:30.

Programmazione Mediaset

Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, Mediaset seguirà l’elezione del 47esimo presidente degli Stati Uniti, che vede i candidati Kamala Harris e Donald Trump contendersi la presidenza, con una lunga diretta web sul sito di Tgcom24 e una programmazione speciale in simulcast sul canale 51 di Tgcom24. Su Retequattro, martedì 5 novembre, Bianca Berlinguer condurrà la lunga notte americana con una puntata speciale di È sempre Cartabianca, che si protrarrà fino alle 6 del mattino seguente.

Durante la notte, sono previsti collegamenti costanti con inviati negli Stati Uniti e aggiornamenti grafici dei dati forniti da Associated Press. Sul fronte radio, Radio Monte Carlo seguirà l’evento con Radio Monte Carlo – Tutto in una notte, in diretta dalle 22:00 fino alle 7:00 di mercoledì mattina. Su Canale 5, dopo l’edizione della notte, trasmetterà lo Speciale Tg5 “I duellanti”, condotto da Cesara Buonamici, con il faccia a faccia tradotto simultaneamente in italiano.

Programmazione altri canali

Sky TG24: offrirà una copertura in diretta con traduzione simultanea a partire dalle 3:00 del mattino dell’11 settembre, disponibile sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre.

La7: Enrico Mentana condurrà una maratona notturna a partire dalle 00:30, con approfondimenti e analisi sull’evento.

Programmazione speciale su Amazon Prime Video

Per la prima volta, Amazon Prime Video offrirà una copertura speciale in diretta per le elezioni americane. A partire dalle 5:00 PM ET (23:00 ora italiana) del 5 novembre, sarà disponibile uno speciale condotto da Brian Williams, accessibile gratuitamente per tutti gli utenti Prime.