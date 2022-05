Se girando per il web vi imbattete in Elettra Lamborghini che abbraccia la sua “gemella” non temete, non state vedendo doppio! La nota cantante infatti è diventata una statua di cera per il Madame Tussauds di Amsterdam, ovvero il museo delle cere che accoglie i personaggi più famosi al mondo. Scopriamo meglio di cosa stiamo parlando.

Elettra Lamborghini al Madame Tussauds di Amsterdam: il museo delle cere con i vip più famosi

“Sì, è tutto vero. Sono la prima Italiana ad avere la propria statua al museo delle cere il Madame Tussauds di Amsterdam. Sto vivendo un sogno. Grazie per l’opportunità, e adesso tutti ad Amsterdam a farsi la foto con me”.

La bombastica Elettra Lamborghini ha annunciato via Instagram che, a partire dalla prossima settimana, al Madame Tussauds Amsterdam ci sarà anche la sua statua. La lavorazione è durata circa sei mesi, ma il risultato è strabiliante perché è veramente identica. Anche la diretta interessata ha dichiarato: “No vabbè, io morta”.

La bella Elettra ha postato sul suo profilo Instagram attraverso delle IG, la lavorazione e il backstage della statua e poi con un post ha annunciato ai suoi followers il risultato finale che ha raccolto circa tremila like.

La cantante per far sì che si potesse realizzare l’opera è stata in posa diverse ore poi si è sottoposta all’analisi dei denti e delle espressioni facciali. Insomma, è davvero stupefacente come la statua somigli alla vera Lamborghini. Per altro la statua – che ha avuto un costo di circa 250mila euro – è stata realizzata con una riproduzione fedelissima all’originale: dai tatuaggi ai piercing fino all’anello che la lega al marito Afrojack.

Elettra Lamborghini al Madame Tussauds Amsterdam nella sezione musicale

Annemiek Dolfin, Head of Marketing di Madame Tussauds Amsterdam, ha spiegato: “Il nostro team ha condotto molte indagini, con analisi social, ricerche Google e domande a campione ai visitatori prima di scegliere Elettra Lamborghini. La sua eccentricità e il suo stile sorprendente la rendono un personaggio molto popolare tra il pubblico italiano oltre che la figura maggiormente richiesta per la rappresentazione di una propria statua di cera. Non solo Elettra Lamborghini è conosciuta come personaggio televisivo, ma è anche una cantante, modella e influencer di successo”.

La Lamborghini già da settembre scorso aveva posato per la realizzazione della statua e a questo proposito fa sapere:

“È stato difficile stare in posa per così tante ore, ma oggi posso dire che ne è valsa la pena. La statua è davvero impressionante, mi ritrovo in ogni suo dettaglio. Siamo identiche, pazzesco. Sono davvero orgogliosa di essere stata scelta dal Madame Tussauds di Amsterdam, è una grande emozione e soddisfazione al contempo”