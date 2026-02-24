Elettra Lamborghini arriva al Festival di Sanremo 2026 con un brano che promette di far ballare il pubblico dell’Ariston. “Voilà” è una canzone in cui non mancano certo ritmo ed energia, un brano pop che celebra la leggerezza e che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo.

Voilà, il testo della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026

Elettra, Elettra Lamborghini

Ma che notte

Che casino

Tipo cocktail

Un po’ di me un po’ di te

Nessun dorma

Fai il cretino

Io l’offesa e poi damblé

Litigare anche di sabato sera

Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena

Tu mi prendi la mano,

Voglio, sì, ma non mi va, va

Mamma mia che rabbia

La porta che fa bam bam

Solita bagarre

E poi ci sale sale su

Quest’aria di mare

Un po’ ti odio un po’ I love you

Ma che c’è di male

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

Mi hanno detto

E mi piace

Che in un letto

Poi si fa la pace

(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci

Sono come le ciliegie

Non hai fame

Sì però, sì però ti viene

E poi si cade cade giù

Come quando piove

Un po’ ti odio un po’ I love you

Non ci vuol un Nobel

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà

Altro che chiacchiere

Spegni tutto in questa notte di paillettes

Eccomi qua

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

Elettra Lamborghini canta “Voilà”, il significato

Per la terza volta Elettra Lamborghini sale sul palco dell’Ariston (la seconda come concorrente). Dopo la sua partecipazione alla gara canora nel 2020 con il brano “Musica, e il resto scompare”, che la vide giungere 21^ nella classifica finale, l’artista è tornata lo scorso anno in veste di co-conduttrice, affiancando Carlo Conti, Miriam Leone e Katia Follesa.

Quest’anno torna a garaggiare tra i big, con un pezzo che – come lei stessa ha dichiarato nella presentazione – “farà muovere il bumbum“. Elettra Lamborghini, parlando di Voilà, ha detto che è una canzone che le ricorda “Bellissima” di Annalisa, un brano che “canta la leggerezza e omaggia Raffaella Carrà“.

Con un sound che sembra essere stato concepito per dare la carica giusta a ogni giornata in chiunque la ascolti, Elettra punta a diventare l’autrice di un tormentone estivo. Parlando del suo nuovo brano, l’artista lo paragona a un altro che ancora oggi sentiamo spesso: Bellissima di Annalisa. Ma non nasconde neppure che si tratta di un omaggio a Raffaella Carrà, e che è proprio a lei, amatissima artista iconica e rivoluzionaria, che si sta ispirando.

Elettra Lamborghini, nella serata delle cover si balla con Las Ketchup

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini proseguirà in quel suo percorso che quest’anno la vede impegnata con brani tutti da ballare. L’artista si esibirà infatti con le iconiche Las Ketchup e porterà all’Ariston le note della super hit Asereje.

L’attesa per quello che promette di essere un momento iconico è davvero altissima, anche perché il trio di sorelle spagnole – nel 2002 – ci regalarono un brano che in moltissimi ricordano con un pizzico di nostalgia. In un periodo in cui ancora non esistevano Tik Tok e i social, riuscirono a creare una musicalità rimasta impressa per anni, e una coreografia che (grazie alle esibizioni televisive) divenne virale in tutto il mondo. Anche Elettra – all’epoca una bambina – ha ammesso recentemente di esserne rimasta affascinata, senza nascondere che sarà divertentissimo duettare con questo trio spagnolo tutto al femminile.