Elettra Lamborghini arriva al Festival di Sanremo 2026 con un brano che promette di far ballare il pubblico dell’Ariston. “Voilà” è una canzone in cui non mancano certo ritmo ed energia, un brano pop che celebra la leggerezza e che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo.
Voilà, il testo della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026
Elettra, Elettra Lamborghini
Ma che notte
Che casino
Tipo cocktail
Un po’ di me un po’ di te
Nessun dorma
Fai il cretino
Io l’offesa e poi damblé
Litigare anche di sabato sera
Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena
Tu mi prendi la mano,
Voglio, sì, ma non mi va, va
Mamma mia che rabbia
La porta che fa bam bam
Solita bagarre
E poi ci sale sale su
Quest’aria di mare
Un po’ ti odio un po’ I love you
Ma che c’è di male
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Mi hanno detto
E mi piace
Che in un letto
Poi si fa la pace
(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci
Sono come le ciliegie
Non hai fame
Sì però, sì però ti viene
E poi si cade cade giù
Come quando piove
Un po’ ti odio un po’ I love you
Non ci vuol un Nobel
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà
Altro che chiacchiere
Spegni tutto in questa notte di paillettes
Eccomi qua
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Elettra Lamborghini canta “Voilà”, il significato
Per la terza volta Elettra Lamborghini sale sul palco dell’Ariston (la seconda come concorrente). Dopo la sua partecipazione alla gara canora nel 2020 con il brano “Musica, e il resto scompare”, che la vide giungere 21^ nella classifica finale, l’artista è tornata lo scorso anno in veste di co-conduttrice, affiancando Carlo Conti, Miriam Leone e Katia Follesa.
Quest’anno torna a garaggiare tra i big, con un pezzo che – come lei stessa ha dichiarato nella presentazione – “farà muovere il bumbum“. Elettra Lamborghini, parlando di Voilà, ha detto che è una canzone che le ricorda “Bellissima” di Annalisa, un brano che “canta la leggerezza e omaggia Raffaella Carrà“.
Con un sound che sembra essere stato concepito per dare la carica giusta a ogni giornata in chiunque la ascolti, Elettra punta a diventare l’autrice di un tormentone estivo. Parlando del suo nuovo brano, l’artista lo paragona a un altro che ancora oggi sentiamo spesso: Bellissima di Annalisa. Ma non nasconde neppure che si tratta di un omaggio a Raffaella Carrà, e che è proprio a lei, amatissima artista iconica e rivoluzionaria, che si sta ispirando.
Elettra Lamborghini, nella serata delle cover si balla con Las Ketchup
Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini proseguirà in quel suo percorso che quest’anno la vede impegnata con brani tutti da ballare. L’artista si esibirà infatti con le iconiche Las Ketchup e porterà all’Ariston le note della super hit Asereje.
L’attesa per quello che promette di essere un momento iconico è davvero altissima, anche perché il trio di sorelle spagnole – nel 2002 – ci regalarono un brano che in moltissimi ricordano con un pizzico di nostalgia. In un periodo in cui ancora non esistevano Tik Tok e i social, riuscirono a creare una musicalità rimasta impressa per anni, e una coreografia che (grazie alle esibizioni televisive) divenne virale in tutto il mondo. Anche Elettra – all’epoca una bambina – ha ammesso recentemente di esserne rimasta affascinata, senza nascondere che sarà divertentissimo duettare con questo trio spagnolo tutto al femminile.