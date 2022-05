Ascolti garantiti per il programma “Storie Italiane”, il fortunato programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele. Per questo successo la conduttrice ha ricevuto il Premio Anna Magnani per la televisione. Nel suo salotto tv sono passati i più grandi personaggi della televisione, musica e cinema. La sua trasmissione è sempre dalla parte dei più deboli, delle donne vittime di violenza o di famiglie spesso senza casa e costrette a vivere in condizioni di disagio. La giornalista padovana, con quasi vent’anni di tv pubblica nel suo curriculum, è tra le più amate anchorman della televisione.

Eleonora Daniele, l’intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva la conduttrice che si è detta emozionata per aver ricevuto questo importante premio durante la serata che si è svolta negli studi di Cinecittà: “E’ un riconoscimento molto importante perché viene anche dal mondo del cinema. Credo che l’impegno sociale di questi ultimi anni sia stato di fatti e non solo di parole. Abbiamo portato a casa alcuni risultati importanti dopo lunghe battaglie. Mi riferisco a quella mamma che cerca giustizia per il caso degli abusi legati ad un maneggio. La condanna è arrivata dopo due anni. Credo nella giustizia e sono dell’idea che insieme si possano fare cose importanti. E’ importante dar voce alle donne che soffrono”.

Il programma “Storie Italiane” ha festeggiato un traguardo importante. Sono ormai nove anni che Eleonora è al timone di questo programma. Le abbiamo chiesto in che modo si riesca a mantenere alta l’attenzione del pubblico: “Credo che siamo cresciuti con un pubblico molto attento alle problematiche delle persone. Penso che chi ci segue da casa premi una famiglia che si pone in ascolto. Purtroppo a volte le istituzioni o le strutture adeguate che dovrebbero mettersi in ascolto non lo fanno. Il segreto è quello di condividere insieme le problematiche dei telespettatori e delle persone che ci seguono con affetto da tanti anni”, ha spiegato la conduttrice. A breve saranno presentati i nuovi palinsesti e in quell’occasione avremo modo di capire se il programma sarà confermato per la prossima stagione. Gli ascolti però fanno ben sperare.