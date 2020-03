Eleonora Brigliadori ex showgirl e ora nuova guru che dispensa consigli a destra e a manca si fa portavoce sui social di una battaglia contro l’inesistenza, a suo dire, dell’emergenza sanitaria Corona virus.

Eleonora Brigliadori contro il decreto governativo sul coronavirus

Ancora una volta torna a farsi sentire Eleonora Brigliadori con le sue tesi particolari che smonta in un nano secondo l’emergenza corona virus affermando che non esiste e che non siamo di fronte nessun tipo di pandemia. La donna, va contro anche il Presidente Conte, e sul decreto che ha messo in quarantena l’Italia intera considerata ormai zona protetta.

In questo momento l’attrice è impegnata in una battaglia sui social per dimostrare che, il coronavirus sarebbe un complotto ordito dall’America e che ci sarebbero solo malati immaginari: “se dici a una persona che ha una brutta malattia hai buone probabilità che cominci a sentirsi male…”.

La show girl non è nuova a queste battaglie: anni fa si batte come una guerriera per dimostrare che la chemioterapia per curare i tumori non era la soluzione, e che la malattia si doveva curare con una crema alla fitolacca. Attaccò anche pesantemente la nostra amata Nadia Toffa, asserendo, sempre sui social, che tutto ciò che le era successo (il cancro) forse un po’ se lo meritava…

Queste affermazioni le costarono la partecipazione a Pechino Express tanto che la Rai la esonerò dal reality pochi giorni prima della partenza.

Dalla sua pagina Facebook infatti spiega, postando un video, che a ordire il tutto sarebbe stata l’America: “Che ci fosse l’America – scrive in una condivisione – dietro tutto questo, era già chiaro a molti di noi!!! le parole di questo ex agente americano non fanno che confermare il quadro geopolitico che Dobbiamo comprendere e superare difendendoci a tutti i costi…!!!”.

I post Facebook di Eleonora Brigliadori contro il presidente Conte

La Brigliadori sembra proprio convinta delle sue tesi e crede fermamente in ciò che scrive. Sicuramente non ha nessun timore di sbagliare e di influenzare i suoi followers e imperterrita continua la sua battaglia. Noi no abbiamo in mano la verità e molto umilmente ci affidiamo a ciò che ci viene consigliato dal governo #iorestoacasa.

Aldilà di chi ha torto o ragione ci auguriamo che questo periodo finisca il prima possibile e si possa tornare alla normalità.

La Brigliadori è proprio un fiume in piena e non accenna a fermarsi…

Voi le credete?