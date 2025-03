Quando vedremo in tv El Turco? Cambio di programmazione per la nuova serie internazionale che vede come protagonista l’attore Can Yaman. Scopriamo insieme di cosa parla e quando andrà in onda.

Il turco (El Turco), slittano le puntate: quando in tv e trama

Grande attesa per una nuova fiction Mediaset con Can Yaman. Dopo Viola come il Mare, l’attore è impegnato ora in una miniserie-evento storica ambientata ai tempi dell’impero Ottomano. El Turco, che era in programmazione per il 25 e 27 marzo, slitta di qualche giorno e andrà in onda martedì 8 e martedì 15 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Le puntate potranno essere viste anche in streaming su Mediaset Infinity, dove il 3 aprile sarà possibile vedere un’anteprima di 10 minuti.

Ma di cosa parla El Turco? Come recita il promo: “Mai fidarsi di un turco! I turchi sono nostri nemici”. Siamo nel 1683: l’impero Ottomano, spintosi fino al cuore dell’Europa, marcia verso Vienna ma viene sconfitto. Qui si innesta un evento che pochi conoscono: un giannizzero, gravemente ferito, giunge nel tranquillo villaggio italiano di Moena e viene salvato da una strega. Saranno le fate delle Dolomiti a prendersi cura di lui.

Nel cast ci sono Can Yaman che interpreta un ufficiale d’élite dell’Impero Ottomano, Hasan Balaban, in una serie in lingua inglese. Accanto a lui c’è Greta Ferro nel ruolo di Gloria, protagonista di un’infuocata storia d’amore, passione e desiderio. Completano la serie: Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate- Atlantis); Slavko Sobin (Django, Everybody Loves Diamonds, Kaos) e Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).

Cosa va in onda al posto della serie

Mediaset ha quindi cambiato la programmazione de El Turco e martedì 25 marzo andrà in onda in prima tv il film Reedming love. Mentre giovedì 27 marzo, alle ore 21.20, andrà in onda una puntata speciale di Avanti un altro by night con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.