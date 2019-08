Einar Ortis, ex allievo di Amici e concorrente al Festival di Sanremo 2019, è stato ricoperto di critiche per una foto pubblicata sul suo account ufficiale Instagram. Il cantante, in vacanza a Cuba, ha postato alcune foto con degli animali, ma i fan si sono arrabbiati per la foto con un coccodrillo. Di seguito vi spieghiamo il motivo.

Einar Instagram: i fan inferociti per la foto con il coccodrillo

Una foto pubblicata due giorni fa su Instagram da Einar Ortiz ha fatto inferocire il popolo del web. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi si è fatto ritrarre in posa con un coccodrillo. Nulla di così grave se non fosse che il coccodrillo è imbavagliato. Ovviamente sono misure di cautela che si adottano per permettere ai visitatori di scattare una foto, ma i fan si sono indignati lo stesso.

Qualcuno ha scritto tra i commenti: “Gli animali devono vivere nel loro ambiente non con la bocca legata non credi?” qualcun altro ha aggiunto: “C’era davvero bisogno di umiliare un animale nobile come quello che tieni in mano per una foto promozionale?“. Tra questi, però, c’è anche chi sta dalla parte di Einar: “Io credo che si sta un po’ esagerando con questa foto. È solo una foto carina con cui Einar ci mostra un amico. Non è un cacciatore che mostra la sua preda“.

Einar Instagram: le sue parole

Subito dopo le critiche ricevute, Einar ha deciso di rispondere tra le stories di Instagram. Queste le sue parole:

Il nastro non l’ho messo io al coccodrillo. Volevo fare questa foto perchè ero in un acquario e la stavano facendo tutti, poi ero curioso di sentire la sua pelle. Era fredda e molto morbida. Non ho niente contro gli animali. […] La cosa mi fa ridere perchè non ho fatto niente di male.

Einar poi ha raccontato tutta la storia, precisando che il laccio era già attorno alla bocca del coccodrillo.

La foto incriminata