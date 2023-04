La finale del Gf Vip 7 si avvicina ed è utile analizzare il percorso dei finalisti e delle finaliste di quest’edizione complicata. Sei mesi di emozioni positive e negative, liti, pianti, amori e frequentazioni più o meno importanti. Alfonso Signorini e l’intera produzione Endemol hanno portato a termine tra alti e bassi un’edizione marchiata dalla vicenda Bellavia e ridimensionata dall’intervento, in extremis, di Pier Silvio Berlusconi. Il primo finalista ad essere analizzato, da SuperGuida Tv, è Edoardo Tavassi.

Edoardo Tavassi: i pro e i contro del percorso al Gf Vip 7

Edoardo Tavassi entra a novembre nella casa del Gf Vip 7 e sin dall’inizio mostra una doppia personalità utile ai fini della sopravvivenza nel reality show. Da una parte il suo essere animatore e compagnone, dall’altro il suo essere un abile giocatore. Subito è stato chiaro l’intento di portare scompiglio e dinamiche divisive all’interno della casa mediante giudizi mirati su determinati concorrenti forti. Non a caso, la prima lite è avvenuta contro Oriana Marzoli per poi, averla come amica per andare contro la Fiordelisi e la Pelizon che non hanno mai abbassato la testa dinnanzi alla sua forza persuasiva.

Il concorrente Tavassi ha giocato bene per arrivare in fondo. Ha creato intorno a sè un gruppo di persone che pendeva dalle sue labbra per qualsiasi decisione. Il perchè? Perchè semplicemente è entrato con informazioni ben precise su tutti e sull’andamento dei consensi del pubblico fatto sta che il Gf Vip 7 non è l’Isola dei Famosi dove si vede poco o nulla. Il live h24 dalla casa di Cinecittà ha smascherato tutte le dinamiche senza che fossero raccontate in prima serata su Canale 5.

I pro della permanenza di Edoardo Tavassi nella casa sono riconducibili a quei pochi momenti in cui è stata raccontata la sua storia personale mediante il suo legame con il padre e la nonna. Altra grande chiave di lettura del suo essere è la dote comica innata che, però, affiora e colpisce se spalleggiato com’è stato con Edoardo Donnamaria.

I contro, invece, sono riconducibili alla smania della vittoria del reality show. Forse, dovuta al trauma di essere uscito ad un passo dalla finale del programma precedente. Quest’obiettivo, in certi momenti, gli ha fatto fare delle scelte discutibili. Basti ricordare il linguaggio scurrile, il Van Gate e le varie ammonizioni pronunciate dal conduttore nei suoi confronti. Tutto sommato, però, a Edoardo Tavassi i suoi sbagli non hanno inficiato il percorso e lunedì potrà vivere la finale tanto agognata.

Vincerà? Le previsioni sono a lui favorevoli ma se così non dovesse essere, le ragioni le leggerà sui social e capirà che, a volte, la saccenza non paga e non sempre aiuta conoscere i meccanismi televisivi e le strategie dei televoti da parte dei fandom.

Edoardo Tavassi: familiari, amici e social

Edoardo Tavassi è il fratello di Guendalina Tavassi, nota per aver partecipato all’edizione nip del Grande Fratello nel 2011. Negli anni, i due hanno raccontato in tv le proprie vicissitudini familiari arrivando insieme all’Isola dei Famosi 2022.

Con la partecipazione all’attuale Gf Vip 7 un altro membro della famiglia è divenuto protagonista, ovvero la madre Emanuela Fuin che, dall’esterno, ha creato dinamiche contro altri concorrenti e contro lo stesso programma. Talmente presente da oscurare il proprio figlio.

A sostenerlo durante il Gf Vip 7 ci sono stati anche i suoi amici attraverso i social. Il suo gruppo di amici, raccontato spesso nella casa, è composto da volti noti del piccolo schermo e del cinema. Infatti, oltre alla storica fidanzata e socia Lucia, ci sono Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Andrea Dianetti e Nicolas Vaporidis.