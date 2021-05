“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano..” Così cantava Venditti qualche anno fa. Ed è proprio vero. Oggi, infatti, a “E’ sempre mezzogiorno” il programma di intrattenimento giornaliero condotto da Antonella Clerici, è stata ospite Anna Moroni, la cuoca che le ha tenuto compagnia, tutti i giorni per 18 anni quando era al timone de “La prova De Cuoco” la Clerici.

Gli aficionados della trasmissione dell’ammiraglia Rai, quest’oggi hanno avuto una gradita sorpresa: il ritorno in studio di Anna Moroni, la cuoca che ha accompagnato la Clerici per 18 anni ne “La Prova del Cuoco”. Un programma strepitoso dove Antonella registrava uno share pazzesco e gli ascolti erano sempre altissimi, per la sua fascia oraria.

Poi La Clerici ha lasciato la conduzione nel 2018 per sperimentare nuove avventure, cedendo il posto ad Elisa Isoardi.

“Per 18 anni, tutti i giorni siamo stati fianco a fianco – afferma la Clerici – sempre insieme, sempre con i suoi consigli, è stata come una seconda mamma: mi diceva sempre – Antonella hai lavato le mani, tesoro?

Oggi dunque un gradito ritorno per la Conduttrice che ha potuto riabbracciare Anna, che è stata ospite dopo aver fatto il vaccino per un eventuale contagio. La Moroni nonostante abbia un’età importante, ben 83 anni, è apparsa come una ragazzina: con abito a fiori lungo e scarpe da ginnastica.

Tanto che la Clerici la ha fatto i complimenti per essere addirittura “Beat”. Anna Moroni si tratterrà dalla Clerici per una settimana circa, e la coppia amatissima de La Prova del Cuoco è subito “cotta e mangiata”, (anche se quello è un altro format!).

Anna Moroni torna quindi al fianco di Antonella Clerici, ma solo per una settimana. A partire da oggi, lunedì 10 maggio, fino a venerdì 14 maggio.