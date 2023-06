Novità in arrivo nel mezzogiorno di Rai1: Antonella Clerici con il programma di cucina “E’ sempre mezzogiorno” saluta in anticipo i telespettatori. Chi arriverà al suo posto? Scopriamolo insieme.

Antonella Clerici E’ sempre mezzogiorno chiude in anticipo, ma è riconfermato da settembre

E’ in arrivo una brutta notizia per i milioni di telespettatori che seguono “E’ sempre mezzogiorno“, il programma di cucina che ha segnato il ritorno di Antonella Clerici nella fascia del mezzogiorno di cui è sempre stata regina indiscussa con “La prova del cuoco”. Dopo un anno di successi però la Rai ha deciso di chiudere prima lo show dedicato alla cucina e all’intrattenimento presentato da Antonellina Clerici e trasmesso dal lunedì al venerdì alle 11.55. L’ultima puntata di “E’ sempre mezzogiorno”, infatti, andrà in onda venerdì 9 giugno chiudendo una settimana prima rispetto a quanto previsto. Come mai? E soprattutto chi la sostituirà?

Dopo la chiusura anticipata di E’ sempre mezzogiorno possiamo anticiparvi che al suo posto andrà in onda “Storie Italiane” di Eleonora Daniele. Il programma incentrato su storie e protagonisti che raccontano in prima persona le loro esperienze, coadiuvati da servizi e collegamenti realizzati dagli inviati del programma, condotto da Eleonora Daniele si allunga fino alle 12.30 con cinque puntate della durata di 35 minuti in più.

Come cambia il mezzogiorno di Rai1 dal 12 giugno 2023?

Con la chiusura anticipata di “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici e l’allungarsi di Storie Italiane di Eleonora Daniele cambia da lunedì 12 giugno 2023 tutta la fascia del mezzogiorno di Rai1. Dopo l’appuntamento “lungo” con “Storie Italiane”, spazio alla nuova edizione di “Camper” condotto da Marcello Masi. Il programma che porta in vacanza i telespettatori dovrà fare compagnia al pubblico di Rai1 fino a settembre quando Antonella Clerici tornerà in onda con la nuova stagione di “E’ sempre mezzogiorno“. Con la chiusura di “Storie Italiane” la fascia di mezzogiorno di Rai1 sarà divisa tra Camper e Camper in viaggio dalle ore 12.00 con Tinto e Roberta Morise.

Ecco nel dettaglio come cambierà il mezzogiorno di Rai1 da lunedì 12 a venerdì 16 giugno:

Storie Italiane di Eleonora Daniele in onda fino alle 12.30;

Camper con Marcello Masi dalle 12.30

Da lunedì 19 giugno, invece, con la fine di Storie Italiane dalle ore 12.00 appuntamento con Camper in viaggio e poi con Camper!