Tutto pronto per una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma di VideoNews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del talk show politico e di attualità in onda stasera, martedì 27 febbraio 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 27 febbraio 2024

Martedì 27 febbraio 2024 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in diretta su Rete 4. Anche stasera la giornalista e conduttrice torna in diretta per raccontare e discutere i temi più caldi e importanti della settimana. Come sempre al centro del programma di informazione ed attualità i temi di strettissima attualità, ma anche di politica ed economica. Nella puntata di stasera si parlerà del risultato delle elezioni regionali in Sardegna, ma anche dell’acceso dibattito scaturito in seguito alle manganellate della polizia contro gli studenti che manifestavano per la Palestina a Pisa e Firenze. Cosa sta succedendo in Italia?

C’è chi parla di sconfitta della democrazia con lo stesso Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana, che è intervenuto per sottolineare: «l’autorevolezza delle Forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento».

È sempre Cartabianca, gli ospiti: c’è anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer di martedì 27 febbraio 2024 si parlerà anche del mondo delle sette, dei santoni e dei sedicenti guru, numerosi anche nel nostro Paese. Non si tratta di un fenomeno circoscritto, ma di una realtà diffusa e presente nel nostro territorio. Una realtà che ogni anno coinvolge con l’inganno migliaia di persone di qualsiasi estrazione sociale e livello culturale. Come ci si può difendere dalle varie forme di manipolazione?

A discutere dei temi al centro della puntata di stasera, diversi ospiti e personaggi di spicco della politica e del giornalismo italiano. In studio, ma anche in collegamento ci saranno ospiti: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Ad inizio puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.