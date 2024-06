E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Retequattro. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 18 giugno 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 18 giugno 2024

Martedì 18 giugno 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in prima serata su Rete 4. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana a trattare e commentare i temi più caldi della settimana. In studio e in collegamento la presenza di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera le strategie di Giorgia Meloni e il futuro assetto dell’Europa dopo il G7 pugliese. La premier è stata padrona di casa a pochi giorni dalle elezioni politiche che si terranno in Francia dopo il risultato delle Europee.

È sempre Cartabianca, ospiti: torna anche Mauro Corona

Tra i temi al centro della lunga diretta di stasera di martedì 18 giugno 2024 si parla della riforma costituzionale sul premierato. Il Senato è pronto a dare il primo via libera alla riforma, ma le opposizioni compatte scendono in piazza per contestarlo. Non solo, la protesta riguarda anche l’autonomia differenziata definita “Spacca-Italia”. Il clima oramai si fa sempre più teso e violento come testimoniano gli scontri avvenuti in Aula tra deputati.

Tanti i temi al centro della puntata di stasera che vedranno ospiti del mondo della politica, giornalismo e cultura chiamati a confrontarsi. Tra gli ospiti di stasera Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Infine il “confronto a distanza” tra Mauro Corona e la padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.