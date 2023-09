Torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Scopriamo gli ospiti e tutte le anticipazioni dei temi al centro della puntata in onda stasera, martedì 26 settembre 2023.

Martedì 26 settembre 2023 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata il primo anno di Governo Meloni. E’ trascorso un anno esatto dalle elezioni politiche che hanno visto Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia trionfare. Qual è il bilancio, seppur provvisorio, dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni? E soprattutto quali sono i punti cardine dell’agenda di governo?

Durante la lunga diretta spazio anche ad un acceso dibattito sulle misure economiche in vista della prossima Legge di Bilancio e questione migranti. Il fenomeno migratorio è uno dei temi più spinosi delle ultime settimane con l’Italia chiamata a gestire una situazione davvero critica. Intanto Giorgia Meloni ha scritto una lettera aperta al cancelliere tedesco Olaf Scholz precisando: “ho appreso con stupore che il Tuo governo – in modo non coordinato con il governo italiano – avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti Organizzazioni non governative impegnate nell’accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mare Mediterraneo. Entrambe le possibilità suscitano interrogativi”.

Non solo, tra i temi della puntata di martedì 26 settembre 2023 di E’ sempre Cartabianca su Rete4 anche il clima. Le ondata di maltempo continuano a colpire le regioni italiane facendo registrare danni e disagi come non era mai successo prima. Che autunno ci attende? Durante la serata tantissimi gli ospiti che si avvicineranno in studio per discutere dei temi della puntata tra cui: Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Mario Giordano e tanti nuovi ospiti del mondo della politica, della cultura e dell’economia.

Da segnalare in apertura il confronto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona che discuteranno sui temi più discussi della settimana. Una chiacchierata tra due “amici” che si conferma uno dei momenti più amati ed attesi del programma!

