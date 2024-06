Nuovo appuntamento con E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 4 giugno 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 4 giugno 2024

Martedì 4 giugno 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana ad occuparsi dei temi e degli argomenti più caldi della settimana. In studio e in collegamento la presenza di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera le prossime elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. I leader e i candidati affollano le piazze e si fronteggiano a distanza in una competizione che, per tutti i partiti, ha il sapore di un test cruciale. Chi vincerà? Non solo, destra e sinistrai si confrontano anche sul tema dell’egemonia culturale. La discussione si è riaccesa dopo la presenza di Roberto Saviano alla Buchmesse, la Fiera del libro di Francoforte.

È sempre Cartabianca, ospiti: torna anche Mauro Corona

Tra i temi al centro della lunga diretta di stasera di martedì 4 giugno 2024 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer anche l’Islam. La giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dopo la notizia dell’arresto in Pakistan della madre di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara nel 2021. Questa svolta nel caso consentirà di far luce su alcuni punti mai chiariti e di aprire un serio dibattito sull’integrazione di alcune comunità nel nostro Paese?

Come sempre a discutere dei temi della puntata di stasera tantissimi ospiti del mondo della politica, giornalismo e cultura. Tr gli ospiti di stasera Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Infine il “confronto a distanza” tra Mauro Corona e la padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.