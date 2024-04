Tutto pronto per una nuova puntata di E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità presentato da da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi della puntata di stasera, martedì 16 aprile 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 16 aprile 2024

Martedì 16 aprile 2024 dalle ore 21.25 torna “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. La giornalista e conduttrice torna in prima serata anche questa settimana per raccontare i temi e gli argomenti più importanti della settimana con la presenza di grandi ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Tema centrale della puntata di stasera i risvolti della guerra in Medio Oriente e l’alta tensione tra Israele e Iran dopo l’attacco, poi neutralizzato, di sabato scorso con centinaia di droni e missili. Non solo, spazio al tema della sanità pubblica italiana sempre più in difficoltà per carenza di personale e medico. La situazione è davvero fuori controllo e da mesi sta scatenando un acceso dibattito politico tra governo ed opposizione.

È sempre Cartabianca, ospiti: immancabile Mauro Corona

Tra i temi al centro della lunga diretta di martedì 16 aprile 2024 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer c’è ancora il Ramadan. Nonostante la fine del Ramadan non si placano le polemiche legate alla chiusura di istituti scolastici e università. In particolare hanno fatto discutere le dichiarazioni del Ministro Valditara: «non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato».

Come sempre a discutere e dibattere dei temi centrali della puntata tantissimi ospiti e personaggi del mondo della politica, giornalismo e cultura. Tra gli ospiti di stasera: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Infine da segnalare la presenza di Mauro Corona per il consueto incontro a distanza con la padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.