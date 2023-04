E’ morto Moonbin la star coreana che aveva 25 anni. Non è la prima volta né il primo caso di morte nelle band Kpop. Si pensa ad un suicidio. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Morta la star coreana Moonbin: non è il primo caso nelle band della Kpop

Aveva 25 anni il cantante coreano Moonbin che ha lasciato questo mondo alla giovanissima età di 25 anni. L’annuncio è stato dato dalla sua etichetta e i social sono impazziti alla notizia. In fondo al di là dei gusti musicali, un giovane ragazzo di 25 anni è morto e con buona probabilità si pensa possa trattarsi di un suicidio.

Dopo la triste notizia di Moonbin che ha lasciato il mondo in età fiorente, l'industria dell'intrattenimento e i fan sono stati stata immersi in una profonda tristezza. Stanno continuando le ondate di lutto per la scomparsa di Moonbin, nelle strade sono stati allestiti vari… pic.twitter.com/8KHZLPLiFV — Notiziario Coreano 🇮🇹🇰🇷 (@Notiziario_NC) April 20, 2023

La sua etichetta Fantagio ha reso nota la notizia della morte del cantante con queste parole:

“Moonbin è morto all’età di 25 anni, ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo”.

La notizia, come c’era da immaginare ha sconvolto i milioni di fan dell’amatissima band ASTRO di cui il cantante faceva parte. La band ha scalato tutte le classifiche di gradimento del genere musicale della Corea del Sud, Kpop che negli ultimi anni ha raccolto milioni di seguaci da ogni parte del mondo. Basti pensare che uno dei membri della band è il protagonista di una serie tv Amazon in cima alle classifiche.

Moonbin morto a 25 anni: trovato privo di sensi in casa

La morte dell’artista è avvenuta in casa: trovato privo di sensi nel suo appartamento nel quartiere Gangnam della capitale, Seul. La sua etichetta ha chiesto di “non fare illazioni e di astenersi da segnalazioni speculative e malevole” in modo che la famiglia possa rendergli omaggio in pace. La causa della morte non è stata comunicata ma non è il primo caso per le band del mondo della K-pop cresciuto in modo esponenziale.

Purtroppo la KPop è anche tristemente nota per avere un elevato numero di casi di suicidio delle proprie star, per la pressione mediatica a cui sono sottoposti i componenti della band che in corea vengono chiamati idol.

La carriera di Moonbin; anche la sorella è una cantante

Moonbin, prima di diventare una star della Boy Band Astro ha fatto il modello e l’attore. Nel 2016 si è unito alla band, ma si è anche esibito con un sottogruppo chiamato Moonbin & Sanha. Anche sua sorella Moon Sua è una cantante K-pop, fa parte di un gruppo femminile Billie.

Le strane morti delle star della Kpop

Come dicevano all’inizio del pezzo non è la prima volta che una star della Kpop muoia giovanissima suicidandosi. Negli ultimi anni hanno perso la vita: