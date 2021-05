Addio a Franco Battiato, il grande cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano: l’artista si è spento stamattina, 18 maggio 2021, nella sua residenza di Milo.

Franco Battiato è morto a 76 anni

La musica italiana è in lutto: Franco Battiato, enigmatico compositore e paroliere, si è spento all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. Lo rende noto la famiglia, che fa sapere che i funerali avverranno in forma privata.

Nato a Jonia il 23 marzo del 1945, nel corso della sua lunga carriera (oltre 50 anni), Battiato ha spaziato un’ampia varietà di generi musicali: dal pop a al rock progressivo, passando per la lirica e la musica etnica. Si è distinto fin da subito per il suo stile: i testi dei suoi brani contengono riflessioni filosofici, esoteriche, frutto dei suoi interessi per la meditazione orientale.

Tra i suoi successi musicali più noti: La cura, Centro di gravita permanente, Bandiera bianca, La stagione dell’amore, Cuccurucucù, Gli uccelli e I treni di Tozeur.

Franco Battiato, un artista a 360° grandi

Il suo primo contratto discografico risale al 1972, grazie all’amico Giorgio Gaber che lo aveva lanciato in televisione qualche anno prima. Il successo è arrivato negli anni ’80. Ironico, libero pensatore e provocatore, Battiato era un artista musicale a 360° gradi. Nella sua lunga carriera si è anche dedicato ad altri campi, come la pittura e il cinema, dove portava in scena il suo stile enigmatico e spirituale.

In pittura, si cimentava su tele o tavole dorate, prediligendo tecniche ad olio o usando pigmenti duri. Per il grande schermo ha diretto 7 lungometraggi, tra cui l’ultimo, Attraversando il Bardo (nel 2014), un documentario sulle esperienze post-mortem secondo le credenze buddiste.

Dal novembre 2013 al marzo 2014 ha anche ricoperto il ruolo di assessore alla Regione Sicilia con la giunta di Rosario Crocetta, breve impiego per il quale non ha voluto ricevere compenso.

Ad ottobre 2019, tramite il suo manager Francesco Cattini, Franco Battiato aveva annunciato il ritiro dalle scene.