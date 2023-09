Tutto pronto per il debutto della nuova stagione di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, giovedì 7 settembre 2023.

Dritto e Rovescio, stasera in diretta su Rete 4: ospite Matteo Salvini

Giovedì 7 settembre 2023 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico di Rete4, prodotto da Videonews, condotto da Paolo Del Debbio. Per la prima puntata dell’edizione 2023-2024, il giornalista e conduttore è pronto ad ospitare in studio il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un’intervista che si preannuncia imperdibile, visto che il leader della Lega si confronterà con il giornalista su temi di strettissima attualità. Spazio alla politica, ma anche all’economia senza dimenticare i problemi sociali e le sfide che il Governo di Giorgia Meloni è chiamato ad affrontare.

Non solo, durante la lunga diretta su Rete 4, De Debbio dedicherà un ampio spazio e approfondimento anche al tema del carovita oramai sempre più crescente in Italia. L’impennata dei prezzi e i salari da fame hanno messo in ginocchi milioni di italiani costretti a vivere in condizioni davvero precarie. Da segnalare poi anche l’intervista al generale Roberto Vannacci che ha pubblicato tra le polemiche il libro “Il mondo al contrario“.

Dritto e Rovescio, tutti gli ospiti della prima puntata di giovedì 7 settembre 2023

Per la prima puntata di Dritto e Rovescio in onda giovedì 7 settembre 2023 ospiti Paolo Del Debbio avrà in studio come ospiti non solo Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci. Tantissimi i protagonisti che accompagneranno il conduttore e giornalista durante la puntata di debutto della nuova edizione del popolare talk show politico e di approfondimento della prima serata di Rete 4.

In studio ci saranno anche: Maurizio Gasparri, Michele Gubitosa, Paola De Micheli, Isabella Tovaglieri, Davide Faraone e Diana De Marchi. Ricordiamo che l’appuntamento con Dritto e Rovescio 2023 è dal giovedì 7 settembre in prima serata su Rete 4!