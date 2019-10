Paolo Del Debbio torna con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta trasmesso nella prima serata di Retequattro. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata di questa sera, giovedì 24 ottobre 2019.

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Matteo Salvini

Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

L’ospite più atteso della puntata è Matteo Salvini, il leader della Lega pronta a rilasciare un’intervista che si preannuncia imperdibile. Salvini, infatti, discuterà con Del Debbio di diversi argomenti di politica e di stretta attualità. Tra queste si parlerà anche delle elezioni regionali che si svolgeranno nella Regione Umbria dove il Centrodestra si presenta unito. Non solo, durante l’intervista Del Debbio e Salvini parleranno anche delle scelte dell’esecutivo riguardo due dei temi più importanti del momento: l’economia e l’immigrazione.

Dritto e Rovescio, ospiti di giovedì 24 ottobre

Non solo l’intervista di Matteo Salvini nella puntata di giovedì 24 ottobre. Del Debbio, infatti, è pronto ad affrontare diversi temi caldi come la nuova finanziaria. Con l’arrivo del soldi generati dal cuneo fiscale si genererà un aumento della tasse che andrà a colpire, manco a dirlo, le famiglie, le piccole imprese e i lavoratori in possesso di partite Iva.

Spazio anche al tema dell’immigrazione e dell’accoglienza. Da un lato c’è la Chiesa rappresentata da Don Massimo Biancalani a Vicofaro e Don Luca Favarin di Castelfranco Veneto che professano l’inclusione attaccando lo stesso leader della Lega e il decreto sicurezza bis.

Durante la puntata prosegue anche l’inchiesta relativa ai ricollocamenti. Per l’occasione “Dritto e Rovescio” cercherà di fare chiarezza sul numero degli sbarchi in aumento e sulla totale assenza da parte dell’Europa. A discuterne in studio ci saranno: Gennaro Migliore di Italia Viva, Laura Ravetto di FI Giovanni Donzelli di FdI.

Infine ospite anche Daniela Santanchè con cui si parlerà di immigrazione puntando l’attenzione sulla vicenda dei rom a Padova con le dichiarazioni dei familiari della tredicenne incinta affidata ai servizi sociali.