Nuovo appuntamento con Paolo Del Debbio e “Dritto e Rovescio“, il programma di approfondimento e di inchiesta trasmesso in prima serata su Rete 4. Ecco le anticipazioni, gli ospiti e i temi al centro della puntata di questa sera, giovedì 16 aprile 2020 su Retequattro.

Dritto e Rovescio stasera su Rete 4: intervista a Matteo Salvini

Giovedì 16 aprile 2020 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

In apertura di puntata Paolo Del Debbio incontra Matteo Salvini protagonista di un’imperdibile intervista. Il leader della Lega, infatti, risponderà ad una serie di domande sui temi di strettissima attualità: dall’emergenza Coronavirus e alle conseguenze che il virus avrà sull’economia del nostro Paese. Non solo, spazio anche alla cosiddetta Fase 2 con cui il Governo intende far ripartire il paese, ma anche ai ritardi sull’erogazione dei fondi e sussidi a imprese e lavoratori fino alle tensioni in atto con il premier Giuseppe Conte.

Dritto e Rovescio, ospiti di giovedì 16 aprile

Oltre all’intervista a Matteo Salvini, la nuova puntata di “Dritto e Rovescio” si occuperà anche dell’emergenza Coronavirus. In particolare spazio alle tensioni tra Regioni e Governo e alle nuove regole previste per le attività commerciali una volta che comincerà la cosiddetta Fase 2. Non solo, si parlerà anche di come gli altri Stati stanno affrontando questa pandemia soffermandosi in particolare sulla questione economica.

Ospiti in studio: il virologo Fabrizio Pregliasco che parlerà delle ultime novità, dell’andamento della curva dei contagi e in particolare della preoccupante situazione della Regione Lombardia e della città di Milano. Infine spazio anche al dibattito Europa circa la contrarietà sull’introduzione dei Coronabond, i cosiddetti aiuti Europei pensati per aiutare gli stati in difficoltà per l’emergenza Coronavirus.