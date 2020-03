Paolo Del Debbio torna in diretta con una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e di inchiesta trasmesso nella prima serata su Rete 4. Scopriamo le anticipazioni, gli ospiti e i temi al centro della puntata di questa sera, giovedì 12 marzo 2020 su Retequattro.

Dritto e Rovescio stasera su Rete 4: intervista Matteo Salvini

Giovedì 12 marzo 2020 alle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

In apertura il giornalista intervisterà Matteo Salvini per un faccia a faccia su alcuni dei temi più importanti ed attuali. Il leader della Lega discuterà dell’emergenza sanitaria Coronavirus, delle misure economiche varate dalla Presidenza del Consiglio, ma anche di come il Governo stia reagendo a questo allarma sanitario. La puntata poi proseguirà con approfondimenti sul tema del momento: il Coronavirus che da diverse settimana è arrivato in Italia diventando un problema sanitaria importante. Dal primo contagio del paziente di Codogno, infatti, sono trascorse tre settimane che hanno fatto registrare un numero di contagi pari a 12.462 persone e 827 morti.

Dritto e Rovescio oggi, ospiti di giovedì 12 marzo 2020: emergenza Coronavirus

Numeri preoccupanti che hanno spinto il Governo e il premier Giuseppe Conte ad emanare un nuovo decreto che regole ancora più restrittive rispetto a quelle annunciate pochissimi giorni fa. Da domani, infatti, tutte le attività commerciali saranno chiuse fatte eccezione per tabaccai, giornalai, supermercati, farmacie e parafarmacia. Non solo, il consiglio è quello di restare a casa e di uscire solo in caso di necessità di lavoro, salute oppure casi gravi e per farlo è necessario avere con sè una autocertificazione. Uno scenario apocalittico da terza guerra mondiale. A discuterne in studio ci saranno: Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia e il professor Massimo Galli primario infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano.

Non solo, ospiti in studio di Paolo Del Debbio anche: Daniela Santanché di Fratelli di Italia, Davide Faraone di Italia Viva, il deputato Alessandro Cattaneo di Forza Italia, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Ospedale Cotugno di Napoli.