Drag Race Italia, dopo essere stato disponibile sulla piattaforma Discovery+, arriva su Real Time il 9 gennaio 2022 a partire dalle ore 21.00 circa. In giuria Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini che dovranno analizzare e scegliere la prima italiana vincitrice assoluta del reality show.

La prima edizione italiana di Drag Race è stata attesa e acclamata dal pubblico e dai critici televisivi che hanno trovato nel racconto sviluppato anche delle migliorie alla versione originale del format di RuPaul trasmesso su Fox Life e su Netflix. Come detto sarà trasmessa in chiaro su Real Time a partire da domenica 9 gennaio 2022.

La giuria composta da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi è stata un’ottima scelta e si spera in una riconferma per la seconda edizione del programma. Inoltre, rispetto alla versione primaria in Drag Race Italia c’è uno spazio dedicato al confronto tra le protagoniste e Tommaso Zorzi denominato After the Race in cui il vincitore dello scorso Gf Vip 6 dimostra le sue doti da conduttore.

Drag Race Italia: chi sono le concorrenti e chi ha vinto

(ATTENZIONE SPOILER).

Le 8 concorrenti hanno mostrato quanto lavoro c’è dietro ogni singola esibizione e hanno svelato il loro privato. Tra lustrini, paillettes, scleri e lacrime Drag Race Italia ha svolto anche una missione educativa/informativa, ovvero far conoscere il mondo delle drag queen spesso considerato superficiale.

Elecktra Bionic

Divinity

Ava Hangar

Le Riche

Ivana Vamp

Farida Kant

Enorma Jean

Luquisha Lubamba

A vincere la prima edizione di Drag Race Italia è stata Elecktra Bionic. La sua vittoria le consente di essere ambassador MAC Cosmetics per un anno e di firmare la propria collezione di prodotti in edizione limitata. In più ha ricevuto una corona e uno scettro da Fierce Drag Jewels.

Drag Race Italia: gli ospiti e l’omaggio a Raffaella Carrà

Drag Race Italia ha avuto molti ospiti ogni settimana. Sono intervenuti: Cristina D’Avena, Gianmarco Saurino, Fabio Mollo, Vladimir Luxuria, Nick Cerioni, Giancarlo Commare, Enzo Miccio, Coco Rebecca Edogamhe, Rettore e in finale Ambra.

Il totale delle puntate è di sei per una durata di 75 minuti. Le concorrenti si sono sfidate attraverso prove di creatività performativa e di realizzazione degli abiti per la messa in scena e di Lip Sync. Non è mancato, poi, l’omaggio a colei che è un’icona del mondo Lgbtqia+. Si parla di Raffaella Carrà.

La prima edizione di Drag Race Italia è prodotta in collaborazione con Ballandi Arts.