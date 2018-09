Dopo X Factor, Asia Argento fuori anche dalla CNN

Brutte notizie per Asia Argento: dopo X Factor Italia anche la CNN ha deciso di cancellare gli episodi di Parts Unknown in cui recitava

Continua il periodo “no” di Asia Argento. L’attrice e regista italiana dopo il licenziamento da parte di X Factor Italia (qui la notizia), in queste ore ha dovuto fare i conti con un’altra cocente esclusione. Sono stati cancellati negli Stati Uniti d’America alcuni episodi in cui l’attrice recitava accanto al compagno Anthony Bourdain, scomparso lo scorso mese di giugno.

Asia Argento fuori dalla CNN: il comunicato della rete americana

In seguito alle accuse di molestie mosse dall’attore Jimmy Bennett verso Asia Argento, la CNN ha deciso di non mandare in onda gli episodi di “Parts unknown“, lo show in cui l’attrice compariva accanto al compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso mese di giugno.

Una decisione al momento irremovibile quella della rete americana che in un comunicato stampa ufficiale ha spiegato le motivazioni:

Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di Asia Argento, la Cnn non manderà più in onda gli episodi di ‘Parts unknown’ in cui compare, almeno fino a nuova decisione.

Con queste parole la CNN ha preso le distanze da Asia Argento e dal recente caso di presunte molestie sessuali rivendicate dal giovanissimo attore Jimmy Bennett.

Asia Argento e il caso Jimmy Bennett

Il caso di Asia Argento continua a dividere e a far discutere. Dopo la decisione di X Factor Italia, le accuse di presunte molestie sessuali ai danni dell’attore, allora minorenne, Jimmy Bennet hanno letteralmente scosso il mondo dello star system.

L’attivista del movimento #MeToo, infatti, stando a quanto rivelato da alcuni sms pubblicati sul sito online americano TMZ, avrebbe pagato ben 380 mila dollari il giovane attore.

A diffondere i messaggi intimi scambiati tra l’Argento e Bennett sarebbe stata Rain Dove, modella attualmente compagna di Rose McGowan, amica e paladina del movimento #MeToo.

La natura dei messaggi smentirebbe però le parole dell’attrice italiana che aveva smentito le accuse di Jimmy Bennett raccontando la sua versione dei fatti.

Dove sta la verità?