Dopo “The Voice Senior”, arriva anche nel nostro Paese la versione under del programma con protagonisti i più piccoli. Stando a quanto circola in rete, “The Voice Kids” approda in Italia, su Rai1 e alla conduzione c’è sempre Antonella Clerici.

The Voice Kids: la versione per i più piccoli del talent show approda su Rai1

Arriva anche in Italia “The Voice Kids”, la versione del talent musicale i cui protagonisti sono bambini e adolescenti. Il noto talent canoro che abbiamo visto nella versione classica e anche nella versione Senior, si appresta ad arrivare in Italia, anche nella versione kids, ovvero con protagonisti i più piccoli. La versione di The Voice dedicata ai bambini negli altri Paesi – Albania, Australia, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Malta, Olanda – è in onda da anni. In Italia sono andati in onda la versione classica e quella senior, che ha riscosso un certo successo.

The Voice Kids: chi conduce la versione under del talent canoro?

Il nome più papabile di chi potremo trovare alla conduzione è quello di Antonella Clerici, che ha già presentato con successo la versione Senior. Del resto, la Clerici per anni ha condotto uno show simile: “Ti lascio una canzone” che ha riscosso su Rai1 un successo strepitoso. Ancora in forse, invece, è la scelta dei coach, che potrebbero essere diversi da una versione all’altra del programma.

Quando andrà in onda The Voice Kids? Quello che sappiamo

Non si conoscono ancora molti dettagli sulla messa in onda, ma è probabile che vedremo la versione per bambini del talent canoro nella prossima primavera. La messa in onda delle due puntate pilota sarebbe prevista per marzo 2023. E se la rete ammiraglia della Rai ha già confermato l’arrivo di The Voice Senior per i primi mesi del 2023, è molto probabile che nella primavera del prossimo anno vada in onda anche The Voice Kids con due puntate pilota, per sondare il terreno e verificare se piace al pubblico italiano. Insomma, il tempo utile per verificare quanto margine ci sia per continuare con la messa in onda dello show.

The Voice kids dovrebbe andare in onda dunque su Rai1, a marzo 2023, subito dopo l’emissione di The Voice Senior, la cui partenza è prevista nei venerdì sera di Rai1 a partire dal 13 gennaio 2023, con una giuria composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, con l’innesto dei due “Angeli” dei Ricchi e poveri.