Stasera, 26 maggio 2022, in prima serata su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata della fortunatissima e amatissima serie tv Don Matteo 13. Di seguito tutte le anticipazioni del finale di stagione con Don Massimo a cui presta il volto Raul Bova, che stiamo vedendo impegnato anche sulle reti Mediaset con la serie tv “Giustizia per tutti”.

Don Matteo 13: anticipazioni decima e ultima puntata 26 maggio

L’ultima puntata di questa 13 stagione, sarà incentrata sul passato di Don Massimo e sul rapporto che lo lega a Don Matteo. Si scoprirà tutta (o quasi) la verità sul passato del sacerdote le cui frequentazioni insospettiscono i Carabinieri di Spoleto, che indagano su di lui. Invece, Cecchini resta convinto della buona fede del nuovo parroco.

Il finale di stagione dell’amatissima fiction Don Matteo è ormai prossimo. Stasera in prima serata molte verità verranno a galla. I protagonisti della fiction, campione d’ascolti, Terence Hill – ormai fuori dal cast – Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico saranno in onda in prima serata su Rai1 per l’attesissima ultima puntata.

Don Matteo 13, anticipazioni ultima puntata del 26 maggio

Il finale di Stagione di Don Matteo 13 è ormai vicino. Nel decimo e ultimo episodio che si intitola “Dimenticando Matteo” i carabinieri insospettiti da alcune frequentazioni di Don Massimo, cercano di scavare nel suo passato per scoprire delle verità scomode. Le forze dell’ordine hanno infatti scoperto che Don Massimo frequenta una misteriosa donna che è legata a doppio filo al suo passato. Ma se da una parte i carabinieri hanno dei dubbi e sospetti su Don Massimo, il Maresciallo Cecchini, tuttavia, si fida ciecamente del sacerdote.

Il matrimonio di Cecchini e la confessione di Anna nell’ultima puntata di Don Matteo 13

Come dicevamo all’inizio di queste colonne, stasera molte verità verranno a galla. Come ad esempio la confessione di Anna che dichiara il suo amore a Marco nonostante il ritorno di Sergio con il quale potrebbe costruire una famiglia insieme alla piccola Ines. Sui social sono scattate le prime anticipazioni e il popolo di Twitter è letteralmente impazzito per questo spoiler decisamente ghiotto.

“sei una cretina perché ti sei innamorata un’altra volta”

“sono una cretina perché mi sono innamorata un’altra volta”

“certo, di sergio, brava!”

“no, di te perché io amo te!”

“io amo te e-” maurizio e maria chiara, mi inchino, con anna e marco ci state dando TUTTO#DonMatteo13 pic.twitter.com/c9R7rV1TkR — Giada Federica; 🐺 (@lupainthenorth) May 23, 2022

Ma non solo Marco ed Anna e il loro urlarsi “Ti amo” saranno alcuni degli ingredienti dell’ultima puntata, ma anche il Maresciallo Cecchini, sarà alle prese con i preparativi del suo matrimonio, dopo aver risolto alcuni malintesi con Elisa. Vi ricordiamo inoltre che dal prossimo giovedì 2 giugno, la serie resterà in onda per altri due mesi con le repliche del 12° anno.

Abbiate ancora n po’ di pazienza: per scoprire tutti i dettagli del finale di stagione di Don Matteo 13, dovete sintonizzarvi stasera giovedì 26 maggio in prime time sulle frequenze di Rai1. Non mancate!