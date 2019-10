Domenica Live ospiti 20 ottobre 2019: nuova busta choc dall’Ungheria

Tutti si chiedono per la nuova puntata di Domenica Live quali saranno gli ospiti. Cosa accadrà nel tardo pomeriggio del 20 ottobre 2019 su Canale 5? Quali temi verranno trattati da Barbara d’Urso? Ecco qui alcune anticipazioni su cosa potremo vedere in onda. A quanto annunciato la conduttrice si occuperà di argomenti già trattati nelle precedenti settimane. Quali? La lite fra Eva Henger e la figlia Mercedesz con le accuse al fidanzato di quest’ultima. Oltre a ciò anche l’aggressione a Kikò Nalli.

Domenica Live ospiti 20 ottobre 2019: la busta choc

Come annunciato da Barbara d’Urso durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, a Domenica Live, il 20 ottobre, vi sarà l’apertura di una nuova busta choc. In essa, però, pare non vi siano contenuti documenti cartacei, ma qualcosa di più ‘grosso’ ed importante.

Saranno giunti dall’Ungheria altri video o altre foto? Pare proprio di sì. Dopo aver ascoltato, settimana scorsa, le dichiarazioni della figlia Mercedesz Henger e di Lucas Peracchi, – qui il video – Eva Henger potrebbe aver risposto ai due ragazzi facendo giungere a Barbara d’Urso nuovo materiale. Di cosa potrà trattarsi? Il mistero si infittisce sempre di più.

Pesanti sono state le accuse di Eva Henger rivolte a Lucas. Mercedesz ha sempre smentito tutto, così anche Lucas, ma la vicenda non ha accennato a placarsi. La faida familiare, invece, sembra essersi auto-alimentata visto che sono stati mandati in onda video, domenica scorsa, realizzati dal fratello di Mercedesz e dallo zio.

Si è parlato di maltrattamenti, violenze e di dipendenza. La storia d’amore fra Lucas e Mercedesz ha mandato in frantumi il rapporto fra madre e figlia, ed aperto un vero e proprio vaso di Pandora. Riusciranno i tre, dopo tutto quello che è stato detto, a riconcigliarsi?

Domenica Live ospiti 20 ottobre 2019: da Nalli alla gara

In puntata arriverà finalmente anche Kiko Nalli per spiegare cosa gli è accaduto durante l’aggressione subita. L’ex di Tina Cipollari, domenica scorsa, attraverso un video messaggio, aveva spiegato un po’ di più sull’accaduto, ma questa volta racconterà tutti i dettagli. La polizia riuscirà a trovare i colpevoli? Dopo la narrazione in tv qualcuno che magari ha visto qualcosa è assistito alla scena, si farà avanti?

Nalli dovrà spiegare ai telespettatori, infine, come mai, in qualche modo, sia coinvolta anche Barbara d’Urso. A quanto pare, infatti, gli aggressori gli hanno urlato contro frasi piena di rabbia e rancore nei suoi confronti, ma anche verso la conduttrice.

Per finire spazio al torneo di Domenica Alive. Dopo Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci e Annalisa Minetti, approderà in studio anche Flavia Vento. Quale performance poterà nello studio di Domenica Live? Ebbene la showgirl ha scelto di reinterpretare uno dei pezzi più famosi di Marilyn Monroe.