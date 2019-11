A Domenica Live, il 17 novembre 2019, è successo davvero di tutto. Barbara d’Urso ha in primis dovuto tener testa a Floriana Secondi, e poi a Kiko Nalli. Quest’ultimo era infuriato contro tutto e tutti, forse anche contro Mediaset e la stessa d’Urso. Cosa è accaduto? Ebbene Nalli ha fatto di tutto per smascherare il falso gossip creato a tavolino di cui fanno parte anche le foto del bacio fra Gaetano Arena e Ambra Lombardo.

Domenica Live: botta e risposta fra Kiko Nalli e Barbara d’Urso

Dopo aver, difficilmente, dovuto mantenere la calma durante l’intervista a Floriana Secondi, Barbara si è ritrovata davanti un Kiko Nalli davvero su tutte le furie. I due hanno battibeccato parecchio. Cosa è accaduto? Mentre la conduttrice cercava di fargli esprimere concetti più semplici e che potessero arrivare meglio al pubblico, Nalli si arrabbiava chiedendole di non mettergli parole in bocca proprio perchè stava dicendo da due ore la stessa cosa. Mentre Barbara cercava di gestire i tempi, Nalli pretendeva di parlare e di decidere la scaletta.

Inutile dire che la conduttrice si sia a dir poco adirata. Sui social sono quindi partiti i primi meme. I telespettatori hanno iniziato a dire, oltretutto, che Nalli sarebbe stato cancellato dai programmi della d’Urso e da Mediaset in generale e non avrebbe più fatto tv.

Barbara d’Urso e Kiko Nalli hanno battibeccato poi anche sulla mancata convocazione in studio di Ambra Lombardo. A quanto pare, secondo Kiko, si è a lungo parlato di lei senza che fosse presente e solo settimana scorsa la Lombardo ha avuto un invito per essere in puntata o giovedì scorso a Pomeriggio 5 o a Domenica Live. Barbara però ha negato e chiesto al suo staff dicendo che era stata invitata, ma non poteva.

Domenica Live: la verità di Ivana Icardi ed Enrico Cottarin

Kiko ha spiegato che il gossip inerente il tradimento di Ambra con Gaetano era finto. L’ex marito di Tina Cipollari ha sottolineato che vi era una trappola, una trama dietro a tutto ciò davvero molto fitta, una rete pronta a gestire la cosa che era più grande di lui. Kiko ha anche detto che dietro tutto questo spazio, spazio che poi si era spostato anche all’interno della tv, vi erano più persone.

Non c’è stato, dunque, alcun tradimento. Ambra Lombardo è caduta in una trappola ed ora lei e Kikko stanno vivendo tutta questa cosa malissimo. Qualcuno ha voluto screditarli e tale gossip gli ha creato numerosi problemi.

In studio sono dunque entrati due testimoni. In primis Ivana Icardi, sorella del calciatore, che ha sottolineato di essere stata chiamata da Gaetano Arena per creare un finto scoop.

Enrico Cottarin ha spiegato di essere a conoscenza della montatura in quanto presente al bar insieme a Gaetano Arena la sera della rissa con il paparazzo Alex Fiumara.

Non è stato mandato in onda il filmato choc annunciato. Kiko teneva moltissimo al fatto che venisse fatto vedere, ma, sfortunatamente non c’era più tempo. Barbara d’Urso ha promesso di farlo vedere a Pomeriggio 5.

Cosa accadrà ora? Come replicheranno il paparazzo in questione e Gaetano Arena?

Domenica Live: le parole di Alex Fiumara e Alan Fiordelmondo sui social

Dopo tutto quello che è accaduto nello studio di Pomeriggio 5, dopo quanto è accaduto sui social, Alex Fiumara, ancor prima della puntata di Domenica Live, sui social ha promesso battaglia. Questo il lungo post pubblicato sul suo profilo pubblico su Facebook.

Domenica sera, invece, Alan Fiordelmondo, uno dei paparazzi presenti in studio quando si discuteva di tale gossip, chiamato da Barbara d’Urso come opinionista, ha fatto alcune Stories su Instagram per ribadire la sua posizione. Alan ha però poi detto a tutti che avrebbe lanciato uno nuovo scoop e ha mostrato altre foto inerenti la fidanzata di Kiko Nalli insieme ad un calciatore. Il paparazzo ha sottolineato che potevano essere di questa estate, oppure no, ma che quelli erano gli scatti che, in nottata, aveva ricevuto per messaggio privato sempre sul noto social.