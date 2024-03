Mara Venier ci farà compagnia con la ventiseiesima puntata di Domenica In, in onda il 10 marzo 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 10 marzo 2024: ospiti e anticipazioni della 26esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della ventiseiesima puntata di Domenica In? Dopo il successo delle puntate dedicate alle canzoni più belle del Festival di Sanremo, in studio si continua a parlare di musica. Ci saranno alcuni cantanti che hanno fatto cantare e ballare milioni di persone con i loro brani: Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nino Buonocore, Marco Ferradini, Pierdavide Carone, Tiziana Rivale, Tony Dallara, Sandro Giacobbe, I Jalisse, mentre in veste di opinionista ed esperto musicale ci sarà Pino Strabioli. Mara Venier intervisterà poi Roberto Vecchioni che presenterà il suo ultimo libro autobiografico ‘Tra il silenzio e il tuono’. Non poteva mancare, la sua esibizione di “Chiamami ancora amore”, brano con cui vinse Sanremo nel 2011.

Da Sanremo di quest’anno invece ci sarà Mannini che canterà il brano “Spettacolare”. In studio, anche la cantante e conduttrice televisiva albanese Alketa Vejsiu, nota al pubblico televisivo di Rai1 per essere stata co-conduttrice della kermesse musicale nell’edizione del 2020.

Laura Morante presenta Folle d’amore

A Domenica In spazio poi all’attrice Laura Morante grande protagonista del film tv ‘Folle d’ amore’, dedicato alla vita e alle opere della poetessa Alda Merini. Il film, per la regia di Roberto Faenza, andrà in onda su Rai1 giovedì 14 marzo. Alberto Matano invece sarà in collegamento per dare qualche anticipazione sullo speciale ‘La Notte degli Oscar 2024’, che andrà in onda in diretta su Rai1 domenica 10 marzo, a partire dalle ore 23.30 circa.