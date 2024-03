Mara Venier ci farà compagnia con la venticinquesima puntata di Domenica In, in onda il 3 marzo 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 3 marzo 2024: ospiti e anticipazioni della 25esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della venticinquesima puntata di Domenica In? La grande protagonista di oggi sarà Barbara D’Urso che si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata. Dopo la scadenza del suo contratto con Mediaset, in tanti aspettano di vederla nuovamente in tv.

Poi sarà la volta di Luisa Ranieri, protagonista della serie tv ‘Lolita Lobosco 3’, ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi. L’appuntamento con i casi del vice questore è per lunedì 4 marzo 2024 in prima serata su Rai1 per quattro puntate. Non mancherà il divertimento con Alessandro Cattelan che sarà il protagonista di una divertente intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera. Il conduttore presenterà anche oltre le prossime puntate del programma ‘Stasera c’è Cattelan’, in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai2.

Spazio ai 70 anni della Rai

Dopo il programma condotto da Massimo Giletti sui 70 anni della Rai, anche a Domenica In si festeggerà la televisione. Ci sarà Michele Guardì, autore, regista e ideatore di importanti programmi per la Rai. Insieme a lui in studio saranno presenti alcuni volti noti di suoi celebri format: Paola Perego, Tiberio Timperi, Enrica Bonaccorti e Paolo Fox. Per Guardì sarà anche l’occasione per parlare del suo nuovo romanzo dal titolo ‘La Ciantona’.