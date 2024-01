Mara Venier ci farà compagnia con la diciottesima puntata di Domenica In, in onda il 14 gennaio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 14 gennaio 2024: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della diciottesima puntata di Domenica In? Quando mancano meno di tre settimane all’inizio del Festival di Sanremo (in programma dal 6 febbraio), continua il talk dedicato alla kermesse musicale all’interno di Domenica In. Per ripercorrere la storia del Festival, giunto alla 74esima edizione, ci saranno alcuni cantanti e protagonisti che vi hanno partecipato nel corso degli anni. In studio ospiti saranno Bobby Solo, Nicola Di Bari, Maurizio Vandelli, Mal, Wilma Goich, Tiziana Rivale, Francesca Alotta e Marino Bartoletti in qualità di opinionista e profondo conoscitore del programma.

Poi Mara Venier intervisterà l’attore Danny Quinn che si racconterà tra carriera e vita privata, ricordando la sua esperienza al Festival di Sanremo del 1989 come conduttore. Allora la kermesse fu affidati a quattro giovani: si trattava di Rosita Celentano, Paola Dominguín, Gianmarco Tognazzi e appunto Danny Quinn. A vincere furono Anna Oxa e Fausto Leali con ‘Ti lascerò‘.

Luca Barbareschi presenta il suo nuovo programma in Rai

A Domenica In ci sarà anche l’attrice e conduttrice Enrica Bonaccorti che si racconterà a tutto tondo ricordando i tanti artisti con i quali ha collaborato nel corso della sua lunga carriera. Poi sarà la volta dell’attore e regista Luca Barbareschi che interverrà per presentare il suo nuovo programma dal titolo ‘In barba a tutto’. L’appuntamento per la prima puntata è previsto per domenica 14 gennaio su Rai3.