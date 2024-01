Mara Venier ci farà compagnia con la ventesima puntata di Domenica In, in onda il 8 gennaio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 28 gennaio 2024: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della ventesima puntata di Domenica In? Quando manca poco più di una settimana al Festival di Sanremo, continua il talk show dedicato alla kermesse musicale con ospiti alcuni cantanti che hanno fatto la storia del Festival. In studio racconteranno la loro esperienza Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, Ricky Gianco, Nicola Di Bari, Robertino e Donatello. Marino Bartoletti sarà presente in qualità di opinionista e grande conoscitore della storia del Festival. La 74esima edizione inizierà il 6 febbraio e sono stati annunciati nella serata dei duetti importanti cantanti che accompagneranno i big in gara, da Riccardo Cocciante a Roberto Vecchioni.

Protagonista assoluta sarà Iva Zanicchi

Da Mara Venier ci saranno tanti ospiti e sorprese. In studio interverrà Iva Zanicchi, vera veterana dal Festival con le sue undici partecipazioni e tre vittorie: nel 1967 con il brano ‘Non pensare a me‘, nel 1969 con ‘Zingara‘ (in coppia con Bobby Solo) e nel 1974 con ‘Ciao cara come stai?‘.

Non mancheranno i momenti musicali con ‘L’Orchestraccia’ e Marco Conidi, che presenteranno il loro nuovo singolo “Quello non era amore”.