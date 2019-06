Torna Domenica In…Il meglio di, il best of con i momenti più belli e significativi dell’ultima edizione del programma della domenica riportato al grande successo da Mara Venier su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, in replica, domenica 16 giugno su Rai1.

Domenica In oggi, la puntata del 16 giugno 2019

Dalle ore 14.00 di domenica 16 giugno 2019 nuovo appuntamento con “Domenica In…il meglio di “, lo speciale dedicato al programma pomeridiano condotto Mara Venier su Rai1.

Come sempre al centro della puntate alcune delle interviste più belle realizzate dalla Zia Mara durante le varie puntate del contenitore domenicale. Non mancheranno poi esibizioni live e momenti musicali per intrattenere e divertire il pubblico della domenica. Ecco la scaletta del terzo appuntamento che vedrà riproporre le interviste di Leonardo Pieraccioni, Alessandra Amoroso, Patty Pravo,Flavio Insinna, Arisa, Fabrizio Moro e Anna Tatangelo.

Ricordiamo che lo speciale “Domenica In… Il Meglio Di” andrà in onda per tutto il mese di giugno nel pomeriggio di Rai1.

Domenica In 2019-2020 si allunga: ci sarà Mara Venier?

Manca ancora la conferma ufficiale, ma sembrerebbe quasi certa la conferma di Mara Venier al timone della prossima edizione di “Domenica In 2019-2020“. Non sono ancora stati annunciati i palinsesti del prossimo autunno dell’azienda di Viale Mazzini, ma stando ad alcune indiscrezioni la Zia Mara sarà ancora una volta la padrona di casa del contenitore domenicale della Rai. Non solo, sembrerebbe possibile il prolungarsi del programma, complice il grandissimo successo riscosso su Rai1

Se confermata, la notizia siamo certi renderebbe felicissimi i tantissimi fan della Zia Mara che dovrebbe con la sua nuova “Domenica In” andare in onda fino alle 18.40 andando così a coprire la fascia oraria de “La prima volta”, il programma di Cristiana Parodi.

Questo significherebbe una nuova sfida per Barbara D’Urso che era letteralmente scappata dalla Venier spostando la sua “Domenica Live”. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali.