Ventiquattresima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 1 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventiquattresima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della ventiquattresima puntata del 1 marzo 2026 ‘Speciale Sanremo’

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 19.55. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della ventiquattresima puntata? La puntata sarà tutta dedicata alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, vedremo tutti i 30 Big in gara che si esibiranno con i loro singoli e parleranno con gli opinionisti. Con loro anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre a chi ha votato i cantanti: i giornalisti delle più qualificate testate accreditate al Festival.

Una scaletta che quindi cambia per dare spazio ai grandi protagonisti di questa kermesse che ha visto l’ultima conduzione di Carlo Conti. Cambia anche l’orario di chiusura, non più le 17 ma le 19.55 anticipando il Tg1 delle 20. Non mancheranno momenti con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Speciale Sanremo con i 30 Big in gara

Ma chi ha vinto il Festival di Sanremo 2026? Da Mara Venier non ci sarà solo il vincitore della 76esima edizione ma anche tutti i protagonisti della cinquina finale e i 30 Big.

A trionfare nella gara cover era stata Ditonellapiaga con Tony Pitoni ed è proprio il voto del pubblico da casa ad essere stato fondamentale per la vittoria.