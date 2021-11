Eccoci arrivati alle anticipazioni, ospiti, i temi e gli argomenti di Domenica In del 7 novembre 2021. Quali ospiti si alterneranno nel salotto televisivo della domenica degli italiani in compagnia di Mara Venier? Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta per l’ottava puntata del varietà dell’ammiraglia Rai.

Domenica In: gli ospiti, le anticipazioni e gli argomenti di Mara Venier del 7 novembre

Dallo studio Fabrizio Frizzi di Roma, alle ore 14:00 subito dopo il TG1 delle 13.30, andrà in onda l’ottava puntata di Domenica In, con la conduzione di Mara Venier. Gli ospiti previsti sono:

Carlo Verdone,

Luciana Littizzetto,

Eleonora Daniele

E alcuni protagonisti di ‘Tale E Quale Show’.

Ed inoltre, ospiti in studio di zia Mara i genitori di Rossano Rubicondi per un ricordo speciale del figlio deceduto poche settimane fa.

Domenica In: gli ospiti del 7 novembre 2021 in diretta su Rai 1

In diretta sulle frequenza della prima rete della tv di Stato, domenica 7 novembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda l’ottava puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Per la compagine cinematografica, ospite in studio Carlo Verdone si racconterà tra carriera e aneddoti di vita privata oltre a presentare la nuova serie tv ‘Vita da Carlo’.

Sarà poi la volta di Luciana Littizzetto in collegamento dagli studi Rai di Milano, parlerà del suo speciale rapporto con i suoi figli, tema che ha ispirato il suo nuovo libro ‘Io mi fido di te – Storia dei miei figli nati dal cuore’.

E poi ancora, Eleonora Daniele sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale parlerà dei suoi affetti più cari e dello speciale rapporto che aveva con suo fratello Luigi, venuto a mancare nel 2015 al quale ha dedicato il suo ultimo libro ‘Quando ti guardo negli occhi’.

Domenica In: anticipazioni, arriva Pierpaolo Pretelli da Tale e Quale Show

Direttamente dal varietà del venerdì sera di Rai1, condotto da Carlo Conti che ha incoronato vincitori I Gemelli Di Guidonia, arriveranno due dei protagonisti di questa edizione: Pierpaolo Pretelli sarà protagonista di un esibizione a “sorpresa” e di un nuovo gioco telefonico che coinvolgerà il pubblico da casa; con lui anche Stefania Orlando che si è ben distinta nel corso di questa edizione con le sue esibizioni live.

Ci sarà anche spazio per un ricordo di Rossano Rubicondi morto una settimana fa a New York con i genitori Claudio e Rosa Rubicondi presenti in studio.