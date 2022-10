Mara Venier continua a tenerci compagnia nel pomeriggio domenicale dell’ammiraglia Rai con il varietà Domenica In che torna puntuale anche questa domenica 30 ottobre alle ore 14.00 in diretta sulla prima rete della tv di Stato. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni e gli ospiti che interverranno in collegamento e in studio.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti dell’ottava puntata del 30 ottobre 2022

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, il prossimo 30 ottobre torna in diretta su Rai 1, Domenica In, il varietà del giorno di festa degli italiani che giunge all’ottava puntata della lunga stagione televisiva 2022/2023. Chi sono gli ospiti di Zia Mara?

Il talk su Ballando con le stelle: appuntamento fisso di Domenica In

Si parte come di consueto, con il talk su Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Presenti in studio per discutere della puntata andata in onda il sabato sera precedente ci sono: Giampiero Mughini e Paola Barale. I due sono anche concorrenti di questa ultima edizione di Ballando con le stelle, mentre nel ruolo di opinionisti interverranno:

Rossella Erra,

Guillermo Mariotto

Anna Pettinelli.

Domenica In: il ricordo di Franco Gatti ex componente dei Ricchi e Poveri

Ci sarà poi un ampio spazio dedicato a Franco Gatti, il “baffo” della band Ricchi e Poveri che è venuto a mancare da poco. Ospite la moglie di Franco, Stefania Picasso, per una bella intervista in memoria dell’amato marito. Ospite anche Marina Occhiena, una delle componenti storiche della band dei Ricchi e poveri e grande amica di Franco.

Tutti gli altri ospiti di Domenica In del 30 ottobre 2022

Per il mondo del cinema una coppia di attori eccezionale che ci ha regalato pellicole memorabili e che hanno divertito moltissimo. Ci riferiamo a Ficarra e Picone, che assieme all’attore Toni Servillo, presenteranno il loro ultimo film da poco uscito nelle sale cinematografiche, “La Stranezza” per la regia di Roberto Andò.

Nel film Servillo presta il volto a Luigi Pirandello che in viaggio da Roma a Catania per l’80° compleanno di Verga interpretato da Renato Carpentieri. Ma la sua vecchia balia muore, quindi fa sosta a Girgenti. Al funerale, conosce Bastiano (Ficarra) e Nofrio (Picone), personaggi che accenderanno la sua fantasia e da qui nascerà il dramma teatrale “Sei personaggi in cerca d’Autore”.

Sempre per il mondo del cinema presente in studio l’attore Michele Placido che oltre a raccontare alcuni momenti importanti della sua lunga carriera di attore e regista, presenterà il film ‘L’ombra di Caravaggio’, un’importante co-produzione internazionale per la regia dello stesso Michele Placido, al cinema dal prossimo 3 novembre.

Per il mondo delle sette note invece, abbiamo in studio Dargen D’Amico che è attualmente impegnato come giurato nel talent musicale di Sky X Facto.

Domenica In: momento delicato con Don Antonio Mazzi

Infine un momento toccante e delicato: in studio con Zia Mara, Don Antonio Mazzi, insieme a Vittorio Pisano il papà delle due sorelle, Giulia e Alessia di 15 e 17 anni investite questa estate da un treno Frecciarossa nella stazione ferroviaria di Riccione.

Appuntamento dunque con l’ottava puntata di Domenica In il 30 ottobre 2022 alle ore 14.00 subito dopo il Tg1 delle 13.30, naturalmente in diretta su Rai1 in compagnia di Mara Venier.