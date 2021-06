Eccoci alle anticipazioni, agli ospiti, i temi e gli argomenti dell’ultima puntata di Domenica In, condotta dalla straordinaria Mara Venier. Il 27 giugno 2021, infatti, è fissata l’ultima puntata dello straordinario varietà targato Rai1 per la stagione televisiva 2020/2021. L’appuntamento con Domenica In tornerà a settembre 2021. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà in questa ultima puntata.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 27 giugno 2021, ultima puntata

Mara Venier, la zia degli italiani, saluta il suo pubblico il 27 giugno 2021 con l’ultima puntata del fortunato varietà Domenica In che riaprirà i battenti a settembre. La quarantunesima puntata dello storico programma della domenica pomeriggio della prima rete della tv di stato si chiude con la certezza che è il programma più visto tra tutte le proposte televisive per la sua fascia oraria. Il clima familiare e l’impronta personalissima di Mara Venier hanno reso Domenica In il programma più visto della domenica pomeriggio.

Domenica In si conclude e da l’appuntamento a Settembre 2021

A settembre quindi torna Domenica In, il programma condotto e diretto da Mara Venier con la speranza che possa ritornare anche il pubblico in studio, segno che l’emergenza sanitaria da covid 19 sia terminata o comunque stia per finire.

Domenica In: in apertura classico appuntamento con lo spazio dedicato al covid

Si apre come ogni domenica con l’appuntamento e lo spazio dedicato all’informazione sul covid 19, il piano vaccinale e il numero dei contagi. Ospite in studio: il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Ed anche il Professor Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute e con lui Professori Francesco Vaia e Francesco Le Foche.

Achille Lauro ospite dell’ultima puntata di Domenica In

Dopo gli aggiornamenti sul covid, ampio spazio agli ospiti. Il primo è Achille Lauro che si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata e presenterà il suo pezzo “Latte +”.

Domenica In: Buon compleanno a Max Biaggi e Jerry Calà

Si prosegue poi con il festeggiamento di due compleanni: il campione Max Biaggi e l’ex marito nonché amico di Mara Venier Jerry Calà, che compirà lunedì 70 anni e 50 anni di carriera .

Sarà poi la volta di un grande amico di zia Mara, Cristiano Malgioglio che oltre ad una bella chiacchierata con la padrona di casa, si esibirà sulle note di “Tutti me miran” con l’arrivo poi di un duetto con il bravissimo Vincenzo De Lucia.

Torna poi a Domenica In Don Antonio Mazzi, e spazio anche a Beppe Carletti, storico componente del gruppo dei Nomadi e Giovanna Ralli.

Ma non si finisce qui: spazio anche ad un balletto sulle note di “Rinascerò, rinascerai”, pezzo scritto dal compianto Stefano D’Orazio e cantato da Roby Facchinetti scritto l’anno scorso in pieno lockdown e dedicato alla città di Bergamo. Il ballerino che interpreterà il pezzo è Ivan Cottini.

Si conclude la puntata con la presenza di Serena Autieri, che parlerà del suo nuovo programma estivo su Rai1 “Dedicato” e Andrea Sannino che canterà “Abbracciame” e “Ammore“,