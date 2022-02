In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 27 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventiquattresima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Scopriamo quali sono gli ospiti in studio e quelli in collegamento.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 27 febbraio 2022

Torna domenica 27 febbraio 2022, l’appuntamento con Domenica In e la Zia Mara. Ancora protagonisti i cantanti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Presente in studio il cantante nonché grande amico di Zia Mara, Achille Lauro. Il cantante veronese da sempre divide il pubblico: c’è chi lo ama follemente e chi invece lo critica e crea polemiche per tutto ciò che fa o dice. Anche i suoi outifit stravaganti sono oggetto di critica feroce, così come i messaggi che veicola che per alcuni risultano “scandalosi”. Come ad esempio il gesto del Festival durante la performance della prima serata, criticato aspramente dell’arcivescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta:

«Ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica, evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante. La conferma della brutta piega che, ormai da anni, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo».

Ma ad ogni modo si deve riconoscere ad Achille Lauro che è capace di accendere i riflettori su di sé in un modo straordinario. Recentemente il cantante ha partecipato all’evento canoro “Una Voce per San Marino”, vincendo il concorso che lo porterà sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino, con il singolo Stripper.

Domenica In Anticipazioni, tutti gli altri ospiti del 27 febbraio 2022

Oltre ad Achille Lauro, stando alle anticipazioni di Domencia in, sempre per la compagine musicale saranno presenti anche altri cantanti dell’ultimo Festival di Sanremo. Ci sono infatti Irama – posizionatosi quarto – che canterà il suo brano Sanremese, Ovunque Sarai e il nuovo singolo.

Sarà la volta poi di Arisa che si racconterà in una lunga intervista e protagonista di una sorpresa che gli farà il suo amico Vito Coppola. Finiti gli ospiti delle sette note, saranno presenti in studio Fedez e Lillo, direttamente dal varietà di Amazon prime “Lol”. Quindi ospite di Mara Venier l’attore Edoardo Leo, per il docu-film su Gigi Proietti. Infine, Stefano Accorsi per il lancio della nuova fiction di Rai1 “Vostro Onore” che prenderà il via lunedì sera 28 febbraio 2022.

Appuntamento dunque con Domenica In, il prossimo 27 febbraio alle 14.00 su Rai1, subito dopo il TG1 delle 13.30 con la spumeggiante Mara Venier alla conduzione.