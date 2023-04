Domenica 23 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 32^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della 32^ puntata. Rita pavone festeggia i 60 anni di carriera

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Rita Pavone, festeggerà i 60 anni di carriera ripercorrendo le tappe più importanti del suo percorso artistico e della sua vita privata, oltre ad esibirsi con alcune hit del passato e con il brano “Niente”, presentato con successo al ‘Festival di Sanremo 2020’.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 23 aprile

Per il momento “E Compagnia Bella”, arriveranno in studio alcuni dei protagonisti del ‘Bagaglino’, tra cui:

Pier Francesco Pingitore,

Leo Gullota,

Martufello,

Pamela Prati,

Valeria Marini,

Gabriella Abate.

Con loro rivedremo anche alcuni sketch che avevano come protagonisti importanti artisti del cabaret romano come Gabriella Ferri e Oreste Lionello.

A Domenica In, la nuova vita di Fabio Testi: l’attore racconta la sua nuova dimensione

Fabio Testi, l’attore lanciato nel 1970 da Vittorio De Sica con il film ‘Il Giardino dei Finzi Contini’, racconterà la sua nuova dimensione di nonno oltre a ripercorrere alcuni momenti della sua carriera cinematografica e televisiva.

Simone Coccia Colaiuta in studio per raccontare la fine della relazione con Stefania Pezzopane

Simone Coccia Colaiuta, l’ex fidanzato di Stefania Pezzopane, sarà in studio per raccontare la loro relazione durata 9 anni e le ragioni per cui si è interrotta ufficialmente poche settimane fa, come raccontato dalla stessa Pezzopane durante la scorsa puntata di ‘Domenica In’.

Spazio alla musica con Andrea Sannino e Gigi Finizio, che presenteranno il singolo “Nu raggio ‘e sole”, parte del nuovo album ‘Mosaico’ di Andrea Sannino.

Appuntamento quindi con Domenica In il 23 aprile 2023 alle ore 14.00 su Rai1, subito dopo il TG1 delle 13.30 con al timone Mara Venier.